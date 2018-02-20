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AYM Başkanvekili Yıldırım'dan hukuk fakültesinde konferans

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) ‘Anayasa Hukukunda Güncel Gelişmeler’ konulu konferans verdi. Yıldırım, mahkemenin işlevi, bölümleri...

AYM Başkanvekili Yıldırım'dan hukuk fakültesinde konferans

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) ‘Anayasa Hukukunda Güncel Gelişmeler’ konulu konferans verdi. Yıldırım, mahkemenin işlevi, bölümleri ve yargıdaki önemiyle ilgili öğrencilere bilgiler aktardı.
AYM Başkanvekili Prof. Dr. Yıldırım, OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nde, ‘Anayasa Hukukunda Güncel Gelişmeler’ konulu konferans verdi. Yıldırım'ın konuşmasını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül ile Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve çok sayıda öğrenci dinledi.
Konferans öncesi açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “İleride, ülkemizde hukuk ve adalete hizmet verecek olan siz öğrencilerimizin, kendisini en iyi şekilde yetiştirmesi gerekiyor. Dünyada bu kadar zulüm ve haksızlığın olduğunu biliyorsunuz. Sadece bu zulmü yapanlara beddua etmek çözüm değil. Güçlü olmak zorundayız. Özellikle Türkiye’nin çok güçlü olması gerekiyor” dedi.
AYM Başkanvekili Prof. Dr. Yıldırım, açılış konuşmasının ardından düzenlenen konferansta mahkemenin işlevi, bölümleri ve yargıdaki önemiyle ilgili öğrencilere bilgiler aktardı. Yıldırım, “İlk olarak Anayasa mahkemeleri; ABD’de ortaya çıkmış, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Almanya ve İtalya’da kurulmuş. Bunun nedeni de diktatörlüklerdir. Avrupa, Anayasa mahkemelerini kuran en eski ülkelerdendir. Bunun nedeni de uzlaşamamalardır” diye konuştu.

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