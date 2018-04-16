Aydın yeminli tercüman hizmeti veren kurumlar arsında başarısı ve tecrübesi ile tanınan bir firmadır. Bireylerin iletişim özgürlüğünü bir adım daha öteye taşıyabilmeleri için yapılan çeviriler, belirli kurallar ile gerçekleşmektedir. Aydın yeminli tercüman hizmeti veren kurumumuz, metinlerin söz konusu kurallara uygun bir şekilde çevrilmesini ve metin içerisinde anlatılmak istenen asıl mesajı direk okuyucu ile buluşturulmasını sağlamaktadır. Yeminli tercüme hizmetininanlamı, alınan siparişlerin müşteriye teslim edilme aşamasında noter huzurunda alınan onaydır. Yani firmamızın müşterilerine verdiği kalite hizmetin kanıtlanmış halidir. Aydın çeviri ofisi olarak, alanında uzman tercümanlarımız ile birlikte hizmet vermekteyiz. Akademik eğitimlerini çeviri dalında gerçekleştiren tercümanlarımız, bilgi ve tecrübeleri sayesinde siz değerli müşterilerimizin memnuniyetini arttırmaktayız. Ayrıca, bünyemizde çevirisi tamamlanan tüm metinler, gerekli olan kalite kontrollerinden geçmekte ve olası hatalar düzeltilmektedir.

Akademik tezler, tıp, hukuk ve diğer ana bilim dallarına ait makaleler, uzman tercümanlarımız tarafından talep edilen dile çevrilmektedir. Bu çevrimler öncesinde konu hakkında araştırmalar yapılarak, ön görülen bilgiler doğrultusunda konu, farklı cümleler ile tekrar yazıya dökülmektedir. Çeviri işlemlerinde önemli olan bir diğer nokta ise, metinlerin günlük veya resmi dille yazıldıklarının tespitinin yapılmasıdır. Tercümanlarımız tarafından yapılan bu tespitlerin sonuçlarına göre, yeni hazırlanacak metin belirlenmektedir. Özellikle farkı dillerin konuşma yapısı da değişiklik göstermektedir. Müşterilerimizin taleplerine göre, anlatım şekilleri belirlenmekte ve kullanılan kelimeler bu yönde seçilmektedir.

Aydın Yeminli Tercüme , internet üzerinden de gerçekleşmektedir. Bulunduğunuz bölgelerden, web sayfamız aracılığı ile bizlere ulaşabilir ve ekonomik çeviri hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda hazırlana metinler, güvenli bir şekilde ulaştırılmaktadır. Aydın Yeminli Tercüman hizmetimiz bireysel veya kurumsal firmalar için de geçerlidir. Müşterilerimizin metinleri, kusursuz bir şekilde çevrilmesi için yapılan çalışmaların her kademesinde, alıcıya gerekli olan bilgiler verilmektedir. Ayrıca tüm siparişlerimiz zamanında teslim edilmekte ve herhangi bir sorun karşısında teknik hizmet de sağlanmaktadır. Ticari kariyerini uluslararası platforma taşıyan firmalara özel oluşturulmuş olan ayrı bir kadromuz da vardır. Satış, pazarlama veya tanıtım amaçlı yazılan tüm metinler, aynı amaca hizmet edecek şekilde tekrar yazılmaktadır.