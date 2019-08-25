Avrupa münazara şampiyonları İstanbul’da
AVRUPA ve Türkiye münazara şampiyonları 25-28 Ağustos tarihleri arasında ‘Münazara ve Hitabet Festivalinde’ öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelecek. Maltepe Üniversitesi ve Münazara Hitabet Derneği tarafından düzenlenen festival,...
Maltepe Üniversitesi ve Münazara Hitabet Derneği tarafından düzenlenen festival, modern münazara formatının Türkiye’de de yaygınlaştırılması, öğrencilerin entelektüel birikimlerini değerlendirmelerini, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini, kendilerini daha iyi ifade etme konusunda deneyim kazanmalarını amaçlıyor.
Festivalde Türkiye’nin tanınmış konuşmacı ve münazırlarıyla birlikte, son Avrupa Münazara şampiyonu Lovro Sprem, IBM’in tasarladığı “yapay zeka münazırı”nı yenen bir diğer Avrupa Şampiyonu ve Dünya Şampiyonası Finalisti, Harish Natarajan da yer alıyor.
Festival boyunca öğrenciler argüman geliştirme, hitabet, drama, eleştirel düşünme gibi derslerin yanı sıra, ekonomiden uluslararası ilişkilere, felsefeden sanat tarihine kadar geniş bir yelpazede entelektüel birikim seminerlerine de katılabilecek.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016