Atılım Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısına TÜBİTAK’tan Teşvik Ödülü

ANKARA () -ANKARA'da bulunan Atılım Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz’a TÜBİTAK tarafından Teşvik Ödülü verildi.

2017 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2017 yılında 4 Bilim Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz da “Yöneylem araştırmasında stokastik modeller/süreçler alanında sistem güvenilirliği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi oldu.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor.

ATILIM ÜNİVERSİTESİNİN 5 YENİ PROJESİNE TUBİTAK'TAN DESTEK

Atılım Üniversitesi akademisyenlerinin TÜBİTAK'a sunduğu 5 yeni proje daha desteklenmeye değer bulundu ve TÜBİTAK tarafından fonlanmasına karar verildi.

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer görülen projeler; TÜBİTAK 1001 Destek Programında Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel'in yürütücülüğünü yaptığı Magnezyum Alaşım Benzeri Bileşiklerin Sinir Klavuz Kanalı Uygulaması için Elektroeğirme ile Üretimi projesi, TÜBİTAK 1001 Destek Programında Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Öğretim ÜyesiProf. Dr. Şeniz Özalp Yaman'ın yürütücülüğünü yaptığıKurşun İçermeyen Yeni Nesil Patlayıcı Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu projesi, TÜBİTAK 1001 Destek Programında Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Nesrin Machın'ın yürütücülüğünü yaptığı Sürekli Nano malzeme Üretimi için Alev Aerosol Reaktör Tasarımı Kontrolü ve Simülasyonu projesi, TÜBİTAK 3501 Destek Programında Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Öğretim ÜyesiYrd. Doç Dr. Hakan Kayı'nın yürütücülüğünü yaptığı Yeni Yarıiletken Konjüge Polimerlerin Tasarımı ve Elektronik ve Optik Özelliklerinin Kuantum Kimsayal Yöntemlerle Sistematik Olarak İncelenmesi projesi ve TÜBİTAK 3501 Destek Programında Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim ÜyesiYrd. Doç. Dr. Gökhan Bakan'ın yürütücülüğünü yaptığıElektro-Termal Olarak Ayarlanabilen, Mikro-Büyüklükte, Tersinebilir Kalıcı Renklere Sahip Pikseller projesi şeklinde sıralandı.

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