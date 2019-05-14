Atılım Üniversitesi’nde bağımlılıkla mücadele semineri

ATILIM Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATÜSEM), ‘Rehber Öğretmen Mesleki Gelişim Programı’ kapsamında rehber öğretmenlerine yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenledi.

Kemal Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, alanında uzman kişiler ile Ankara’da bulunan rehber öğretmenleri katıldı. Atılım Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında rehber öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği etkinlik ile rehber öğretmenlere madde, teknoloji ve sanal bağımlılık ile farklı alanlardaki bağımlılıklarla ilgili mücadele yöntemleri anlatıldı.

Gençlerin gelecek için çok önemli olduğunu düşünerek ve bağımlılığın büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten Atılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Müdürü Sedat Karaçayır, “Katılan tüm rehber öğretmenlerimizden de olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki yıllarda da geniş çaplı olarak etkinliklerimizi arttırmayı planlıyoruz. Bu tarz etkinliklerle daha iyi bir gelecek ve Türkiye hedefliyoruz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızdır. Çocuklarımıza neyi ne kadar doğru anlatırsak, onların yanlış yaptığı neyi düzeltebilirsek, ülkemiz ve geleceğimiz için daha uygundur” dedi.

‘ÖĞRETMENLER UMUTLU OLDUKLARINI İFADE ETTİ’

Seminere katılan Psikolog Sibel Düzakın, rehber öğretmenlerin bilmedikleri bir konuyla karşılaştıklarını düşünmediğini söyledi. Yaşamda uygulamaya geçirmekte sorun yaşanan bilgiler olduğunu ifade eden Düzakın, “Öğretmenler aldıkları bilgileri kullanabilecekleri ve bunları yaşama geçirebilecekleri yönünde umutları olduklarını ifade ettiler. Teknolojinin kötüye kullanımı söz konusu olunca öncelikle çocukları ve öğrencileri düşünmeden önce kendi farkındalık düzeyimizi arttıracak, kendi davranışlarımızı bu konuda kontrol edebilecek ne tür önlemler alabiliriz konusunda odaklanmalıdır” diye konuştu.

‘DİĞER ÜNİVERSİTELERDE BÖYLE ÇALIŞMALAR YAPILMIYOR’

Madde bağımlılığı konusunda sorunla yüz yüze gelen kişilerin rehber öğretmenler olduğunu kaydeden Bağımlılık Danışmanı ve Emekli Emniyet Müdürü Mutlu Çelik de şöyle dedi:

“Atılım Üniversitesi’ni kutluyorum. Çok doğru bir adım attı. Diğer üniversitelerde de fark ettim, özellikle rehber öğretmenlerine yönelik böyle çalışmalar yapılmıyor. Öğretmenlerimizin 4 yıllık eğitimlerinde hiç bilgilendirilmediğini üzülerek gördüm. Gençliğimizin birinci tehdidi bağımlılıktır. Madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığıdır. Bu konuda hala ciddi atımlar atılmış değil.”

‘BU ETKİNLİKLER BİZE ÇOK FAYDALI OLUYOR’

Son zamanlarda öğrencilerle teknoloji bağımlılığı ile ilgili çok sorunlarla karşılaştıklarını belirten Rehber Öğretmeni Nihal Ay ise, şunları söyledi:

“Son zamanlarda teknoloji bağımlılığı ile ilgili öğrencilerle çok karşılaşıyoruz ve sorunlar yaşıyoruz. Stratejik anlamda kritik bir görev yaptığımız için aldığımız güncel örnekler verilen araştırma verileri bizim bu olaylara biraz daha farklı bakış açıları geliştirmemize fayda sağlıyor. Özellikle siber zorbalık ve akran zorbalığı bizim en çok çalıştığımız konulardır. Her yöntem her çocukta aynı sonucu vermiyor. Ne kadar farklı bakış açısına sahip olursak, öğrencilerimize dokunabiliyoruz. Bu etkinlikler bize çok faydalı oluyor. Atılım Üniversitesi’ne rehber öğretmenler olarak bizlere bu eğitimleri ve imkânları sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz.