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Atılım Üniversitesi'ne Adana'da yoğun ilgi

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, () - ATILIM Üniversitesi, Adana'da üniversite tanıtım günlerinde stant açarak öğrencilere üniversite hakkında bilgi ve mesleklere ilişkin seminerler veriyor. Adana’da bir otelde düzenlenen üniversite tanıtım günlerinde...

Atılım Üniversitesi'ne Adana'da yoğun ilgi

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, () - ATILIM Üniversitesi, Adana'da üniversite tanıtım günlerinde stant açarak öğrencilere üniversite hakkında bilgi ve mesleklere ilişkin seminerler veriyor.

Adana’da bir otelde düzenlenen üniversite tanıtım günlerinde stant açan Atılım Üniversitesi, tercih yapacak öğrencilerin eğitim hayatlarına yön vermeyi hedefliyor. Standı özellikle lise öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören Atılım Üniversitesi'nde görevli Pilotaj Bölümü Uyumluluk İzleme ve Emniyet Yönetim Sistemi Müdürü Demir Ayhan, üniversite bünyesindeki pilotaj bölümü hakkında seminer verdi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Ayhan, okuldaki pilotaj bölümünün açılışının 4'üncü yılına girdiğini belirtirken, "Kendi uçakları, kendi hangarı olan ve öğrencilerine uçuş eğitimi verebilen ilk vakıf üniversitesiyiz. Bu yolda da öğrencilerimizi başarıya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz yetkiler kapsamında uçuş eğitiminden, gece uçuşuna kadar yaptırabilecek duruma geldik. Şu anda 3 uçağımız var, 4'üncü uçağımızın siparişini vermiş bulunuyoruz. 4'üncü uçağımız alet uçuş yetkisi alabileceğimiz bir uçak, bu sayede artık öğrencilerimizin alet uçuşlarını da kendimiz gerçekleştirebileceğiz. 2020 yılı itibariyle bütün öğrencilerimizin uçuş eğitimini kendimiz yapabilecek, uçak sayısına ve potansiyeline ulaşmış olacağız. 2020 itibariyle bir öğrencimiz ilk yılından son sınıfa kadarki olan süreçte uçuş eğitimini tamamlayarak, havayolu taşımacılığı pilotu olarak okulumuzdan mezun olacak. Bu yıl itibariyle başarmış olduğumuz projeler dahilinde, bazı havayolu şirketiyle öğrencilerimizin 3'üncü sınıf itibariyle havayolu şirketleriyle mülakatlara girmesi ve havayolu işletmeleri adına üniversitemizde öğrencilik hayatına devam etmesi hususunda bazı protokoller imzalamak üzereyiz. Bunlar güzel ve sevindirici haberler" dedi.

“ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ GÜZEL”

Adana'da üniversite tanıtım günlerinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını kaydeden Demir Ayhan, "Fuar çok verimli geçiyor. Öğrencilerin, okulların ilgisi çok güzel. Bu tarz fuarların özellikle öğrencilerin ihtiyaçlarına ve gelecek kariyer planlamalarına son derece yardımcı olduğunu düşünüyorum. Gerekli bilgileri üniversitelerden bire bir alıp, kariyerleri hakkında fikir sahibi oluyorlar" diye konuştu.

 

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