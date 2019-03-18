Atılım Üniversitesi Mersin'deki öğrencilerle buluştu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - Ankara Atılım Üniversitesi, Mersin'de düzenlenen 'Üniversite Tercih Günleri'nde yer aldı. Kentteki öğrencilere Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki 'Uçak Elektrik-Elektronik ile Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü'nü tanıtan Dr. Öğretim Üyesi Yaser Dalveren, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kent merkezindeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe lise son sınıf öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Güzel bir gelecek hayali kuran ve bunun için de iyi bir eğitim almak isteyen öğrenciler, bilimsel araştırma ve projeleri ile öne çıkan Ankara Atılım Üniversitesi'nin sunduğu fırsatları tanıma imkanı buldu. Özellikle Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki 'Uçak Elektrik-Elektronik ile Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü'nün tanıtımını dikkatle izleyen öğrenciler, Dr. Öğretim Üyesi Yaser Dalveren'e yönelttikleri sorular ile merak edilen konuları açıklığa kavuşturdu.

4 yıl boyunca eğitim veren Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda bakım teknisyeni yetiştirildiğini belirten Dr. Dalveren, "Uçak Elektrik-Elektronik ile Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümlerimiz bakım personeli yetiştirmekte. 'Bakım teknisyeni' olarak adlandırdığımız, ticari uçakların bakım-onarım-yenileme işlerini yapan teknisyenler yetiştiriyoruz. Maddi olarak getirisi iyi bir meslek fakat genelde mühendislik, hukuk ve tıpa yöneldiğimiz için havacılık sektörüne ülke olarak çok uzağız. Atılım Üniversitesi olarak bu alanda arkadaşlarımızı bilinçlendirmeyi kendimize misyon edindik. Çünkü iş olanakları çok fazla olan iki bölüm. Her geçen gün uçak sayısı ve havayolu sayısı artmakta. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ciddi şekilde bu mesleklere olan talebin artacağını düşünüyoruz. Bu sebeple iki bölümün önemine dikkat çekmek isteriz. Atılım Üniversitesi mezunu olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki; ciddi altyapısı ile araştırma-geliştirme konusunda sektöre nitelikli mezunlar yetiştirmektedir. Atılım Üniversitesi'nin farklı alanlarda atılımları devam edecektir" dedi.

Üniversitenin Tanıtım Uzmanı Onur Karagöz ise "Özellikle Mersin bölgesinde eğitime ve öğretime çok yoğun ilgi var. Bu yoğun ilginin de karşılığını vermeye çalıştık. 6 tane fakültemiz var. 7'ncisini bu sene açıyoruz, Tıp Fakültesi. İlk defa öğrenci alacağız ve yöre halkının Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri'ne yoğun ilgisi var" diye konuştu.

Türkiye’de bir üniversite bünyesinde ilk ve tek uçak hangarı olan özelliğine sahip olan Atılım Üniversitesi, teori ile birlikte uygulamalı eğitimleri Esenboğa Havaalanı'ndaki hangarında vermektedir.