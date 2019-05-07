Atıklardan yaptığı maketlerle dersleri eğlenceli hale getiriyor

DÜZCE’de ilkokul öğretmeni Tuncay Öztürk atık kağıt, iplik, kartonlardan yaptığı hayvan maketlerini hem ders, hem de gösterilerde kullanarak dersleri eğlenceli hale getiriyor.Düzce Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu 2'nci sınıf öğretmeni Tuncay Öztürk, dersleri eğlenceli hale getirmek ve öğrencilerin konuları daha kolay anlamasını sağlamak için atık malzemelerden figürler yapmaya başladı. Tuncay Öztürk, Hayat Bilgisi dersinde anlattığı hayvancılık konusu için topladığı karton ve atık yünlerden koyun, yine topladığı atık kartonla eşek yaptı. Bu sayede çocuklara koyun ve eşeklerin Anadolu halkı tarafından ne amaçla kullanıldığını ve hayvanların özelliklerini anlattı.MÜZİK DERSİ İLE BEDEN EĞİTİMİNİ BİRLEŞTİRDİÖğretmen Öztürk, ayrıca beden dersleri ile müzik derslerini birleştirerek bir halk oyunu grubu kurdu. Öğrenciler spor yaptırmanın dışında müzikle birlikte kurduğu seğmen ekibi hem spor yapıyor hem de halk oyunu gösterisi sunuyor. Bir süre sonra daha profesyonel hale gelen öğrenciler gösterilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile özel gösterilerde de sunmaya başladı.SOSYAL BİLGİLER DERSİ İÇİN SAHNE KURDUTuncay Öztürk, Sosyal Bilgiler dersinde tarihi anlatmak için kendi çabaları ve yine atıklardan tiyatro sahnesi kurdu. Sahnede aynı zamanda Hayat Bilgisi dersi için yapılan eşek, koyun, inek maketleri de kullanılıyor. Bu sayede öğrenciler tarihi kahramanları öğrendikleri gibi tiyatro yapma yeteneği kazanıyor.‘ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ’Tuncay Öztürk, atıkları geri dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Atık materyalleri geri dönüşüme kazandırmaya çalışıyoruz. Kartonlardan, kağıtlardan ve poşetlerin içini doldurarak, kartonları bantlayarak ve atık yünlerden koyun yaptık. Kartonlardan eşek yaptık. Artık boyalarla eşeğimizi boyadık. Bunlarla Hayat Bilgisi dersinde hem hayvanların neye benzediğini gördüler. Çünkü eşek görmeyen, koyun görmeyen çocuklarımız var. Bu şekilde atıkları değerlendirip doğa ve çevreyle ilgili olan geçmişten günümüze taşımacılığa kadar hayvanlarımızın da teknolojiye nasıl yenildiğini anlatmış olduk” dedi.‘ÇOCUKLAR GÖREREK DAHA KOLAY ÖĞRENİYORLAR’Öztürk, öğrencilerin görerek daha kolay öğrendiğine dikkat çekerek, “Çocuklar yaparak, yaşayarak ve tutarak daha iyi öğrenirler. Ben önceden, ‘Atlar, eşekler vardı. Taşımacılık eşeklerle yapılıyor’ deseydim birkaç kişi öğrenirdi. Ama çocukların da yardım ederek yaptığımız bir eşek ya da koyun modeli öğrenmeye yardımcı oluyor” diye konuştu.‘MAKETLERİ TİYATRO OYUNLARINDA DA KULLANIYORUZ’Öztürk, maketleri ayrıca tiyatro gösterilerinde de kullandıklarını belirterek, şöyle konuştu:“Bunları Dede Korkut tiyatrosunda kullanıyorum. Sadece burada değil, günlük hayatta derslerde kullanıyoruz. Küçük küçük piyesler oynuyoruz, şarkılar söylüyoruz. Örneği Barış Manço’nun ‘Arkadaşım Eşek’ şarkısını söylerken kullanıyoruz ve çocuklar bunu çok seviyorlar. Günlük hayatta derslerde bunları kullanıyoruz. Atıkları sürekli değerlendiriyoruz. Atık maddelerden değişik figürler yapıp, derslerimizde bunları değerlendirmiş oluyoruz.”‘DAHA KOLAY ÖĞRENİYORUZ’İkinci sınıf öğrencisi Pırıl Yeşilbaş, öğretmenleri sayesinde dersleri daha kolay anladıklarını belirterek, “Şarkı söylerken figürlerle oynuyoruz. Derslerde öğretmenimiz ne yapacağımız anlatıyor. Kantinde ya da atık kutusunda kartonlar var. Onlarla yapıyoruz. Daha kolay öğrenmemize yarıyor. Görmediğimiz hayvanları görüyoruz. Öğretmenimizi çok seviyoruz.” dedi.FOTOĞRAFLI