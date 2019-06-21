Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle sergi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğrenci- veli işbirliğiyle geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerle hazırlanan sergi, ilgi gördü. İnegöl'de Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrenci ve velileri 'Biraz Atık, Kocaman Sanat' sloganıyla...

Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle sergi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğrenci- veli işbirliğiyle geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserlerle hazırlanan sergi, ilgi gördü.
İnegöl'de Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrenci ve velileri 'Biraz Atık, Kocaman Sanat' sloganıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları eserleri, bir alışveriş merkezinde sergiledi. Sergi açılışına Kaymakam Şükrü Görücü ve eşi Nurşen Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bazı okul müdürleri ile öğrenci ve velileri katıldı. 107 atık malzemeden oluşan sergideki eserler büyük ilgi gördü. 459 şişe kapağından yapılan Türk bayrağı ise serginin ilgi odağı oldu. Açılışta konuşan Okul Müdürü İbrahim Şenal, geri dönüşümün önemine değinerek, "Öğrencilerimiz ve velilerimiz işbirliğinde, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan eserlerimizi sergi haline dönüştürdük. Güzel bir sergi oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328