Atatürk Üniversitesi'nde FETÖ'cülere aktarılan 5 milyon liralık proje parası geri alındı

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ATATÜRK Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, yaptıkları araştırmada proje kaynaklarının bir çoğunun terör örgütü FETÖ mensuplarına usulsüz aktarıldığını belirterek, "FETÖ'cülerin ihracından dolayı 5 milyon lira aktarılan proje bedelini geri aldık" dedi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Turizm Fakültesine ait Uygulama Otelinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Ömer Çomaklı, göreve başladığı günde FETÖ/PDY ile mücadeleyi birinci öncelikli vazife olarak saydıklarını bildirdi. 'Suçsuz ve günahsız' olanlara zarar gelmemesi için ihtiyatlı yaklaştıklarını anlatan Prof. Dr. Çomaklı, 200'ü akademik olmak üzere 263 personel hakkında soruşturma başlattıklarını, bunlardan 114'ü akademik olmak üzere 160 personelin üniversite ile ilişkisinin kesildiğini, 28'i akedemik toplam 37 personeli ise görevine iade ettiklerini belirtti. Üniversitede 58'i akedemik toplam 66 personelin soruşturmasının devam ettiğine hatırlatan Prof. Dr. Çomaklı, FETÖ yapılanmasını ortadan kaldırmak için kökünü kazıyacaklarını ifade etti.

Öğretim üyelerine yapacaklarını projeler için 30 milyon lira vereceklerini anlatan Prof. Dr. Çomaklı, şunları söyledi: "Projelerin insanlığın, bölgenin, ülkeye faydalı olmasını istiyoruz. FETÖ ile yaptığımız mücadelede gördük ki proje kaynaklarının bir çoğu ne yazık ki FETÖ mensuplarına usulsüz aktarılmış. Bununla ilgili soruşturma başlattık. Ben bütün birimler ile ilgili gerekli kurum içi denetlemeyi başlattım. Hata yapanlar kim varsa gereğini yapacağız. FETÖ'lerin ihracından, ihraç edilenlerin üzerinde olan kasamıza 5 milyon civarında bir parayı geri çevirdik. Proje değerlendirme birimimizi de yeniden yapılandırdık. Tamamen TÜBİTAK modeli bir sistem getirdik." ÇOMAKLI: AHLAKSIZ TEKLİFLER GELDİ Atatürk Üniversitesi Vakfı'nı da yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, FETÖ kapsamında tutuklanan AK Parti eski İl Başkanı Murat Kılıç'ın işlettiği vakfa ait pastaneyi boşaltırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Çomaklı, bu konuda şunları söyledi: "Vakfın elindeki kaynakları tamamen gözden geçirdik. Pastaneyi kimseye kiraya vermedik. Müsteciri çıkarmak kolay değil. Bir başkasıyla mahkemeliğiz. Onu da çıkaracağız. Hiç şakası yok. Pastanenin yerini ihale edin, şuna verin, buna verin, dediler. Çok büyük paralar verdiler. Ahlaksız teklifler de geldi. Yakınlarımızdan şundan bundan. Bizim öyle bir derdimiz olmadığı için. Bizim üç temel konuda sıkıntımız yok. Rahatız. Biz orayı kitap cafe yapacağız. Erzurum'da çok farklı bir yer olsun istedik. İmza günlerinin yapıldığı çok güzel model düşünüyoruz. Bizim para kazanma diye misyonumuz yok." "MÜSTECİRLERDEN TOPLADIĞIMIZ ZEKATLARLA 260 ÖĞRENCİYE BURS VERDİK" Atatürk Üniversitesinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak bir çalışma yaptıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kantinleri işletenler ve Vakfa ait yerlerin müstecirleri ile bir toplantı yaptıklarını bildirdi. Prof. Dr. Çomaklı, şöyle devam etti: "Biz dedik ki bir yerden burs almayan, para almayan özellikle kız öğrencilerimize sahip çıkalım. Müstecirler ile bir araya geldik. Bizim müstecirlerimiz var 130'un üzerinde. Gelin çorba içelim, dedik, adamlar şok oldular. Rektör bizimle yemek yiyor. Dedik ki 3 ay da bir defa bir kantinde beraber olalım. Mutlu oldular. Siz bu öğrencilerin sırtından para kazanıyorsunuz. İsteyen bir aylığını zekat olarak versin. Ayrı bir hesap açtık. Öğrenciye burs zekat anlamında. İlahiyatçılar bu konuda fetva verdiler. Zekatlarla burs almayan 260 öğrenciye burs verdik. Allaha hamd olsun. Çok mutlu oldular. Biz kimseden zorla para almıyoruz. " FOTOĞRAFLI