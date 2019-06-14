Ataşehir Belediyesi ve AIESEC’in hazırladığı yaz okulu için kayıtlar başlıyor

İSTANBUL, () – ATAŞEHİR Belediyesi ve Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği (AIESEC)’in gençler için hazırladığı yaz okulu kayıtları başlıyor.

2017 yılından itibaren dünyanın birçok ülkesinde gençler için dünya sorunları üzerine aylık eğitimler planlayan AIESEC ile Ataşehir Belediyesi; yaz okulunda, gençlerin dünyayı farklı açılardan görmelerine ve değişime açık bireyler olmalarına katkı sağlayacak. Bu yılki yaz okulu kapsamında yurt dışından gelecek 140 öğrenci ile birlikte 8 farklı merkezde 8 farklı proje gerçekleştirilecek.

Ataşehir’e gelen yabancı öğrenciler ile Ataşehirli öğrenciler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Birleşmiş Milletlerin belirlediği dünya sorunları üzerine çalışmalar yaparak vizyon ve duyarlılıklarını geliştirecekler. Eğitim dilinin İngilizce olacağı projelerde öğrenciler; etkili konuşma, iletişim becerileri, kişisel becerilerinin gelişimi adına eğlenceli bir yaz okulu deneyimi yaşayacaklar.

Ataşehir Belediyesi tarafından görevlendirilmiş koordinatörler eşliğinde, okudukları bölümlere göre sınıflandırılmış yabancı katılımcılarla birlikte eğitimlere katılanlar, hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de İngilizcelerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Projeye katkı sağlayan Yeditepe Üniversitesi de yurt dışından gelen öğrencilerin konaklaması için yurt desteği veriyor.

Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler 26 Haziran – 05 Temmuz 2019 tarihleri arasında yüz yüze, internet ve telefon üzerinden kayıt yaptırabilecek. 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacak yaz okulları 2 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek.

HEM EĞLENCELİ HEM BİLGİLENDİRİCİ 8 FARKLI PROJE YAPILACAK

Yaz okulunda eğlendirirken öğreten projelerin bazıları ise şu şekilde aktarıldı:

Everybody Deserves (Herkes Hak Eder) isimli projede kısa film çekimi ve fotoğraf sergisi hazırlama eğitimleri verilecek.

Go Green (Yeşil Dünya) projesinde tarım ve iklimlendirme üzerine çalışmalar ve botanik bahçe incelemeleri yapılacak.

Injustice League (Adalet Sizsiniz) projesinde adalet üzerine çalışmalar yapmak, drama ve tiyatro atölyeleri yapmak ve proje sonunda bir sahne sanatları çalışması üretmek üzerine eğitimler verilecek.

Light For Lives (Sağlıklı Yaşam) projesinde ise; yoga, meditasyon, dans çalışmaları yapmak, beden ve zihin sağlığı için çalışmalar yapmak üzerine eğitimler verilecek.

Minia World (Miniadünya) projesinde dünyanın kültürel ve doğal mirasları hakkında el sanat çalışmaları yapılacak.

Peace Press (Barış Basını) projesinde; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında materyaller hazırlanacak, dünya barışı üzerine çalışmalar yapılacak ve proje sonunda gazete oluşturulacak.

Silver Horizons (Gümüş Ufuklar) projesinde; sürdürülebilir yaşam için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddet içermeyen bir kültürün sağlanabilmesi adına çalışmalar yapılacak ve proje sonunda bir gösteri hazırlanacak.

Techno Kids (Teknoloji Çocukları) projesinde ise; 3D tasarım, Stop Motion, Kodlama, Deney, 2B animasyon eğitimlerine katılacak.

(FOTOĞRAFLI)