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Ataşehir Belediyesi minik şefleri mutfağa davet ediyor

ÎSTANBUL, () – ÇOCUKLAR okulların tatile girmesiyle birlikte Ataşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği “Minik Şefler Mutfakta” yaz atölyesine katılarak yaz tatillerini verimli geçirecek. Kurabiye yapımı ve mutfak deneyimi atölyesine katılan...

Ataşehir Belediyesi minik şefleri mutfağa davet ediyor

ÎSTANBUL, () – ÇOCUKLAR okulların tatile girmesiyle birlikte Ataşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği “Minik Şefler Mutfakta” yaz atölyesine katılarak yaz tatillerini verimli geçirecek. Kurabiye yapımı ve mutfak deneyimi atölyesine katılan minik aşçılar hem yaratıcılıklarını geliştirecek hem de aşçılık sanatını daha yakından tanıyacak. Çocukların mutfakla tanışacağı; dokunarak, görerek, koklayarak, tadarak ve de eğlenerek öğreneceği atölyede damak tatları da gelişecek.

Ataşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi’nde (ATAMEM) düzenlenecek “Minik Şefler Mutfakta” yaz atölyesine, 6-12 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek ve kontenjan sınırlı olacak. 10’ar kişilik 12 grup halinde 2 ay boyunca devam edecek derslere toplam 120 çocuk katılacak.  “Minik Şefler Mutfakta” yaz atölyesine kayıtlar 20 Haziran – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında ATAMEM’den yapılacak.  Atölyeler 9 Temmuz – 25 Temmuz, 01 Ağustos – 22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

(FOTOĞRAFLI)

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