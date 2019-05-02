Asya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında 4 Türk üniversitesi

İSTANBUL,() – Derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Asya’nın en iyi üniversitelerini açıkladı. ‘Üniversite Sıralaması; Asia University 2019’ raporuna göre Türkiye’den sıralamaya 4 vakıf Üniversitesi girdi.

Değerlendirmede 27 ülkeden 400’den fazla üniversite yer aldı. Araştırmada, ‘Öğretim’, ‘Araştırma’ , ‘Alıntı’ , ‘Endüstriyel Kazanç’ ve ‘Uluslararası Görünüm’ başlıklı 5 ayrı kategoride değerlendirilmeler yapıldı. Türkiye’den devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı ‘Uluslararası Görünüm’ ve `Araştırma’ alanlarında Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası düzeyde ilk 251 bandında yer aldı. Aynı kategorilerde Türkiye’de 4. olan BAU, ‘Endüstriyel Kazanç’ alanında 5.sırada, ‘Öğretim’ alanında 6. sırada, ‘Alıntı’ alanında 8. sırada, genel sıralamada ise 6. sırada yer aldı.

Asia University 2019 dünya sıralamasında Çin`den Tsinghua University birinci, Singapur`dan National University ikinci olurken, Hong Kong`dan Hong Kong University of Science and Tekhnology üçüncü oldu.