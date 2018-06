Arkadaşlıklarını çizen minik ressamlar ödüllerini aldı

37. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda dereceye giren minik ressamlar 18-20 Haziran 2018 tarihleri arasında Pınar Kültür Sanat Etkinliği’nde bir araya geldi. 19 Haziran günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törende kazananlara ödülleri takdim edildi. Minik ressamların eserleri, 11-24 Haziran tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sergilenecek.Türkiye’nin öncü gıda markası Pınar’ın, ilköğretim çağındaki çocukların yaratıcılıklarına ve yeteneklerinin gelişimine destek olmak, resim sanatına ve güzel sanatlara ilgilerini artırmak amacıyla bu yıl “Canım Arkadaşım” temasıyla 37’ncisini gerçekleştirdiği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın ödül töreni, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sertifikalarını alan minik ressamlar tablet ve resim malzemeleriyle ödüllendirilirdi. 3 öğrenci eğitim bursu almaya hak kazandı. Minik ressamların eserleri 11-24 Haziran tarihleri arası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding Gıda İcra Başkan Yardımcısı Levent Dağhan, Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, Pınar Süt Ar-Ge Koordinatörü Erhan Savcıgil, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, Yaşar Birleşik Pazarlama Genel Müdürü Suat Özyiğit,Yaşar Holding yöneticileri, jüri üyeleri ve İzmirli sanat severler katıldı.Törende konuşma yapan jüri üyeleri Prof. Dr. Mümtaz Sağlam ve Ressam Umur Türker çocukların yeteneklerinin her zaman desteklenmesi gerektiğinin altını çizerken Ressam Yalçın Gökçebağ, Picasso’nun “Rafael gibi resim çizmem dört senemi çocuk gibi çizmem ise ömrümü aldı” sözünü de hatırlatarak çocukların hayal gücünün sınırsızlığının değerini anlattı.Çocuklar resim sayesinde duygu, düşünce ve beklentilerini özgürce ifade edebiliyor...Ödül töreninde konuşan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, şunları söyledi:“Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın, çocuklarımız sağlıkla büyüsün diyerek Pınar Süt’ü kurmasından bugüne tam 45 yıl geçti. İlk günden bu yana sağlık, lezzet, yenilik Pınarı olma misyonu ile çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Çocukların gelişimlerine her konuda katkı sağlamak amacıyla, çocuklarımızı kapsayan çok sayıda sanat, eğitim ve spor alanındaki projeyi destekledik. Pınar Resim Yarışması’nı da 37 yıldır aralıksız gerçekleştiriyoruz. Araştırmalar resimle görsel eğitimin çocukların zeka, özgüven ve sezgi yeteneğini geliştirdiğini ortaya koyuyor. Çocuklar resim sayesinde düşünce, duygu ve beklentilerini özgürce ifade edebiliyorlar. Diğer yandan çocuklarımızın dijital dünyada ellerini kullanma yeteneklerini kaybetmemeleri de çok önemli. Bu yüzden Resim Yarışmamızın daha da gelişerek daha fazla çocuğa katkı sağlaması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”Çocuklar tarafından gönderilen her resmin geniş bir hayal gücünün ürünü olduğunu dile getiren İdil Yiğitbaşı, tüm öğrencilere hayallerini paylaştıkları için teşekkür etti.Kazananlar İzmir’de ağırlandıYarışmanın kazananı 19 minik ressam aileleriyle beraber 18-20 Haziran tarihleri arasında İzmir Balçova Termal Otel’de ağırlandı. Türkiye’nin 7 Bölgesi’nden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen çocuklardan çoğu ilk kez İzmir’i ziyaret etme fırsatı yakaladı. Gerçekleşen Pınar Kültür Sanat Etkinliği kapsamında çocuklar, Pınar Süt Fabrikası, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, Selçuk Yaşar Sanat Galerisi ve Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi’ni gezerek 2 gün boyunca keyifli anlar yaşadı.Nazenin İpek Söylemez / Gaziantep / Özel Sanko KolejiHavin Okalin / Batman / Selçuklu OrtaokuluGülse Deniz Ekşioğlu / İzmir / Ali Suavi İlköğretim OkuluEylül Buer / İzmir / Özel İstek OkullarıEnes Şahin / İstanbul / Bahçeşehir MEF OkullarıElif Koç / İstanbul / Necip Fazıl Kısakürek OrtaokuluCemre Koşar / Eskişehir / Sami Sipahi OrtaokuluZülfikar Koçu / Kayseri / Zenger Güç OrtaokuluNehir Baykara / Mersin / Çankaya Ortaokuluİnci Naz Yavuz / Mersin / Atike Akel OrtaokuluNisan Toprak Gürkan / Samsun / Özel Ezgililer İlkokuluAlipaşa Öztürk / Rize / Şevket Yardımcı Okullarıİlknur Perçin / Van / Mevlana OrtaokuluVuslat Ateş / Malatya / Cengiz Topel OrtaokuluDerin Aydınlık / Gazimağusa / Doğu Akdeniz İlkokuluAren Bıyıklı / Lefkoşa / Yakın Doğu İlkokuluSosyal Medya (Samsung Tablet Kazanan)Ayşe ArberkTürkiye’deki Özel Eğitim Ve Uygulama Okulları (Samsung Tablet Kazanan)Batuhan Tunç / İzmir / Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama MerkeziDemet Bingöl / Bursa / Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Mesleki Eğitim MerkeziTalha Bilal Özdemir/ İstanbul/ Hacı Numan Ortaokulu