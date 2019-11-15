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Ara tatilde çocuklara ‘sanatsal faaliyet’ önerisi

Öğrencilerin yarı yıl tatilinden önce yapacak olduğu tatilin en verimli şekilde geçmesi için önerilerde bulunan Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Uzmanı Barış Sezgin, “9 günlük tatilde özellikle entelektüel becerilerinin geliştirmek...

EĞİTİM 15.11.2019, 14:06
Ara tatilde çocuklara ‘sanatsal faaliyet’ önerisi
Öğrencilerin yarı yıl tatilinden önce yapacak olduğu tatilin en verimli şekilde geçmesi için önerilerde bulunan Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Uzmanı Barış Sezgin, “9 günlük tatilde özellikle entelektüel becerilerinin geliştirmek için sanatsal faaliyetlerin yönetilmesi gerekiyor” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil dönemi bugün başladı. MEB’in eğitim öğretim takvimi içerisinde aktardığı bilgilere göre ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında olacak.

Öğrencilerin yarı yıl tatilinden önce yapacak olduğu tatilin en verimli şekilde geçmesi için önerilerde bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, “Ara tatillerin çocukların pedagojik değişimi açısından çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum” dedi.

“ARA TATİLLERİN BİRÇOK ÖNEMLİ KATKISI VAR”

Öğrencilerin nefes alabilmesi ve dinlenmesi amacıyla yapılan bu tatillerin çok olumlu katkılar sağladığını söyleyen Barış Sezgin, “Özellikle çocukların birim enerjisi var ve bunun birim zamanına yayılmasının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Beyinlerimiz sürekli olarak değişiyor. Çocuklarımız da aynı şekilde değişiyor. Değişim sırasında buna ara vermek özellikle nöron etkileşimi açısından çok olumlu. Özellikle öğrencimizin pedagojik değişimi açısından çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum” dedi.  

“BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK YÖNLENDİRMELER YAPILSIN”

Aynı zamanda velilere de tavsiyelerde bulunan Sezgin öncelikle çocukların tatil sürecinde olduğunu unutmamaları gerektiğini dile getirerek, “Öğrencilerimizin de ara vermeye, eğlenmeye ve araştırmaya vakit ayırmaya ihtiyacı var. Bu süreçte çocuklara doğru geri bildirim vermek de çok önemli. Ayrıca çocuklara önümüzdeki dönemle alakalı kısa süreli hedefler koymalılar diye düşünüyorum. Çünkü her bitiş yeni bir başlangıçtır. O anlamda da bu dönemi değerlendirmek, önümüzdeki dönem için hedef koymak bu noktada önemli. 9 günlük tatilde özellikle entelektüel becerilerinin geliştirmek için sanatsal faaliyetlerin yönetilmesi gerekiyor. Müzikallere, sinema filmlerine ve tiyatroya gidebilirler. Aileler hep sınavları düşünüyorlar. Çünkü bilindiği üzere sınav ülkesiyiz. Fakat bu geride kalan süreçte yapmaları gereken şey beceri geliştirmek. Görsel yetenekleri artırmak, okuduğunu anlamak, disiplin gibi beceriler önemli. Tatil boyunca çocukların bu becerilerin edinilmesi onların gelecekleri, başarılı ve daha mutlu olmaları için önemli” ifadelerini kullandı.

“AKADEMİK KURULUMUZ ÖZENLE TATİL ÖNERİLERİ KİTAPÇIKLARI HAZIRLADI”

Öğretmenlerin de tatil öncesi öğrencilere belli bir sorumluluk vermesi gerektiğine değinen Sezgin, “Akademik kurulumuz ve akademik kadromuz her okul öncesinden lise kademesine kadar tüm öğrencilerimiz için tatil önerileri kitapçıkları hazırladı. Öğrencilerimize ödev vermeden, kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekleri, gülümsemelerini sağlayacak, bir yandan dinlenirken bir yandan da gelişimlerine katkı sağlayacak içerikleri derlediler. Hepsinde öğrencilerimizin keyifle zaman geçireceği, akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak öneriler yer alıyor. Her kademe için özellikle kitap okuma önerisi öne çıkıyor. Okul öncesi, ilkokul kademeleri için daha motor becerilerine, kas gelişimine yönelik, ortaokul lise için ise sudoku, belgesel, doğa dedektifliği, gezi önerileri gibi içerikler bulunuyor. Ara tatillerde bu tarz aktivitelerle zaman geçirebilirler” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“ABARTMADAN EKSİKLERİNİ KAPATABİLİRLER”

Ders çalışmayı da çok fazla abartmadan yapılmasının daha çok eksiklere göz gezdirilmesi gerektiğini dile getiren Sezgin şu şekilde devam etti:

“Eksikleri düzeyinde çok fazla abartmadan ders çalışabilirler. Fakat çocukların neticede bir tatili var. Bunun tatil olduğunu asla unutmamamız lazım. Zaten özellikle sınav gruplarına baktığımızda onlar bu konuyla alakalı eksiklerini tamamlayacak program yapacaklardır.”

 

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