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Annesini sınava yetiştirdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- ÇORUM’da, hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar (21), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren annesi Filiz Acar’ı (47) sınava gireceği okula getirip, el sallayarak salona uğurladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme...

Annesini sınava yetiştirdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- ÇORUM’da, hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar (21), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren annesi Filiz Acar’ı (47) sınava gireceği okula getirip, el sallayarak salona uğurladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Çorum'da hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar, annesi Filiz Acar’ı sınava gireceği Bahçelievler İlkokulu'na getirdi. Amine Acar, el sallayarak annesini sınav salonuna uğurladı. Filiz Acar, kızının kendisini sınava getirdiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Akşam da ortanca kızımın düğünü var. Çok uğraştım, bakalım hayırlısı” dedi. Annesini sınava getiren Amine Acar ise, "Annemi sınava yetiştirdik, çok istiyordu sınava girmeyi, inşallah hayırlı olur” dedi. 
18 YAŞINDAKİ MUHTAR ADAYIDA SINAVA GİRDİ
Çorum’un en genç kadın muhtar adayı olan Hilal Demiral da (18) sınava girdi. Hilal Demiral, "Türkiye’nin en genç kadın muhtar adayı olmuştum. O zamanki yarışta çok heyecanlıydım. Bugün de sınava giriyorum. Yine heyecanlıyım. Herkese başarılar diliyorum” dedi.
Sınava dakikalarla kaçıran Umut Turan ise, kapı önünde uzun süre gözyaşı döktü.

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