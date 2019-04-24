Ankara’da, ‘Mektebim Okulları’ 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Gizem KARADAĞ-Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA’da, Mektebim Okulları bünyesinde yer alan ‘Mektebim Yıldızları’ grubunun ’23 Nisan Özel Gösterimi’ büyük ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, MEB Şura Salonu’nda etkinlik düzenlendi. Mektebim Okulları’nın farklı kampüslerinde eğitim gören öğrencilerin yer aldığı etkinliğe, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin yöresel kıyafetlerle sergilediği halk oyunları gösterisi beğeni topladı. Halk danslarının en seçkin örneklerinin sergilendiği etkinlikte, öğrencilerin renkli gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Seyirciler tarafından büyük ilgi gören gecede, ses sanatçısı Ahmet Şafak da mini konser verdi.

‘BU COĞRAFYANIN SAHNE SANATLARINA ETKİ EDEN CİDDİ BİR KISMI VAR’

Mektebim Okulları CEO Vekili Banu Gürün, ‘Mektebim Yıldızları’ grubunun bir sanat yönetmeni eşliğinde iki yıl önce kurulduğunu söyledi. Banu Gürün, “Bu grubu farklı yaş gruplarından ve Ankara’daki farklı kampüslerimizden 240 tane öğrenciden oluşuyor. Biliyorsunuz ki, çok farklı kadim uygarlıkların olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın sahne sanatlarına etki eden ciddi bir kısmı var. Çocuklarımız Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine farklı bölgelerin yöresel oyunlarını modernize edilmiş biçimde sergiliyorlar. Uzun zamandır çalışıyorlar. Bu yıl özel bir çalışma hazırladılar” dedi.

‘ORTA VADEDE DÜNYA TURUNA HAZIRLIYORUZ’

Öğrencilerin ilk önce profesyonel devlet sanatçıları tarafından seçildiğini ve bir elemeden geçtiklerini belirten Banu Gürün, “Öncelik istekli olmalarıydı. Bu işe yatkınlık çok önemliydi. Derslerinden hariç, haftada en az 8 saat çalışıyorlar. Hem bedensel sağlıkları, hem fiziki gelişimleri ve estetik gelişimleri açısından çok ciddi yol kat ettiler. Velilerimiz de çok ciddi desteklediler. Mektebim Yıldızları’nı öncelikli olarak Türkiye ile buluşturmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz bununla sınırlı değil, Mektebim Yıldızları’nı orta vadede dünya turuna hazırlıyoruz” diye konuştu.