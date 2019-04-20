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Ankara Üniversitesi’nden açıklama

Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, üniversitenin Kadın Sorunları Merkezi Yönetmeliği'ndeki değişikliğin Senato’nun 22 Şubat 2019 tarihli toplantısında kabul edildiği belirtildi. Ankara...

Ankara Üniversitesi’nden açıklama

Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, üniversitenin Kadın Sorunları Merkezi Yönetmeliği'ndeki değişikliğin Senato’nun 22 Şubat 2019 tarihli toplantısında kabul edildiği belirtildi.
Ankara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Merkezi Yönetmeliği’nin, Senato’nun 22 Şubat 2019 tarihli toplantısında kabul edildiği belirtilerek, "26 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Söz konusu Yönetmelik, 18 Nisan 2019 Perşembe günü resmi gazetede yayımlanmıştır" denildi.
Açıklamada, üniversitenin dışında meydana gelen taciz olayının Yönetmelik değişikliği kararından sonra meydana geldiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Basında yer alan ve bir öğretim üyesinin üniversite dışında gerçekleştirdiği iğrenç olayın haberi ise 6 Nisan'da yapıldığından dolayı 19 Nisan'da çıkan haberlerde 'Taciz nedeniyle Yönetmelik değişti' ifadesi doğru değildir, Yönetmelik değişikliği talebinin tarihi malum çirkin olayın öncesinde yaşanmıştır."

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