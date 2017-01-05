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Ankara'lı Ata Yalçın'ın TEOG başarısı

Adem YAZICI/ANKARA, () - TEMEL Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun tamamına doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasına girmeyi başaran Ankaralı 14 yaşındaki Ata Yalçın, başarısını düzenli ve sistemli...

Ankara'lı Ata Yalçın'ın TEOG başarısı

Adem YAZICI/ANKARA, () - TEMEL Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun tamamına doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasına girmeyi başaran Ankaralı 14 yaşındaki Ata Yalçın, başarısını düzenli ve sistemli ders çalışmasına borçlu olduğunu belirtti. Fen Lisesi'nde burslu okumak istediğini kaydeden Yalçın, üniversite için henüz bir hedef belirlemediğini söyledi.
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Batıkent Çakırlar'da bulunan Özel Aktif Okulları öğrencisi  Ata Yalçın, TEOG sınavında 120 sorunun tamamına doğru yanıt vererek büyük bir başarıya imza atan öğrenciler arasındaki yerini aldı. Aktif Okulları Kurucusu Çetin Nazik, öğrencisini ve öğretmenlerini bu başarılarından dolayı kutladı. Öğrenci Ata Yalçın ise başarısının düzenli ve sistemli ders çalışmasına borçlu olduğunu belirterek şöyle dedi:
"Okulumda ve evde derslerimi aksatmadan düzenli çalışıyorum. Ek bir kursa ihtiyaç duymadan okulumda verilen eğitimin yeterli olduğunu düşünüyorum. Lise hedefim ise Aktif Okulları Fen Lisesinde burslu okumak. Bana emeği geçen aileme, tüm öğretmenlerime ve okul idareme teşekkür ediyorum."
Ata Yalçın, başarısında rehber öğretmeni Zuhal Erlama'nın da önemli pay sahibi olduğunu anlattı. Öğretmen Zuhal Erlama ise öğrencisi Ata Yalçın'ın derslerini aksatmadan düzenli çalıştığını, üniversite hedefini lise döneminde belirleyeceğini söyledi.

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