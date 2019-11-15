Ankara'da öğrencilerin ara tatil sevinci

ANKARA'da öğrenciler, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatile çıkmanan sevincini yaşadı.Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez yapılan uygulama ile 9 günlük ara tatile girdi. Başkent'teki okullarda eğitim gören öğrenciler, ara tatile çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Çankaya'da bulunan Gökçe Karataş İlkokulu'nda öğretmenler, karnesiz ilk ara tatil öncesi öğrencilerine tavsiyelerde bulundu. 3/B sınıfı öğretmeni Esra Duman "Bu bir mola; ama eğitime ara vermiyoruz. Bu kısacık molada hayattan beslenmeye, yaşamdan öğrenmeye gidiyorsunuz. Hepinize iyi eğlenceler, iyi tatiller" dedi. Öğrenciler, öğretmenlerinin sözlerini alkışlarla karşıladı. Daha sonra da koşarak sevinç içinde okuldan çıktı. Öğrencilerden Elanur Koşar (9), ara tatilde spor faaliyetlerine katılacağını söyleyerek, "Hentbola gidiyorum hafta sonları, hentbolu çok seviyorum ve bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum" dedi. Yusuf Alp Gürkaynak (9) da sportif etkinliklere katılacağını söyleyerek, "Teniste çocuklar arasında 2’nciliğim var. Tenis oynarken çok eğleniyorum" diye konuştu.ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER İÇİN ETKİNLİKLERMilli Eğitim Bakanlığı, 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanacak ara tatilde öğrencilerin velileriyle birlikte yapabileceği etkinlikleri 16 ana başlık altında topladı. 81 ildeki milli eğitim müdürlükleri, bu ana başlıkları dikkate alarak kendi illerinin özellikleri doğrultusunda 180'e yakın etkinlik çeşidi belirledi. Öğrenciler ile velilerin, bu etkinlikler hakkında bilgi alıp, seçim yapabilmesi için 'aratatil.meb.gov.tr' başlıklı bir internet sitesi de oluşturuldu.Bakanlık, öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırladı. Bu çerçevede ara tatilde öğretmenlere yönelik konser, opera, halk oyunları, resim ve heykel sergileri gibi etkinlikler yapılacak. Ayrıca, voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi spor müsabakaları ile şiir, hikaye, kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.