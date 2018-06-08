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Ankara'da karne heyecanı

ANKARA'da 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Tevfik Ünsal İlkokulu'ndaki öğrencilerin karnelerini Ankara Valisi Ercan Topaca dağıttı. Ankara'da 2017-2018 eğitim öğretim yılının...

Ankara'da karne heyecanı
ANKARA'da 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Tevfik Ünsal İlkokulu'ndaki öğrencilerin karnelerini Ankara Valisi Ercan Topaca dağıttı.
Ankara'da 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Keçiören ilçesindeki Tevfik Ünsal İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. 
Törende konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca, eğitimin önemine değinerek, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak anlamında, ülkemizin geleceğini iyi yetişmiş bir nesle emanet etmek anlamında, eğitim öğretimle ilgili çok kapsamlı değişiklikler yapılıyor. Bu anlamda Ankara ilimizde de 2017 yılında bir yatırım seferberliği başlattık. 356 okul ve yaklaşık 11 bin derslik yapıyoruz. Şu an itibarıyla bunların önemli bir kısmının inşaatı başladı. Çocuklarımız için tertemiz, pırıl pırıl, her türlü teknik imkanı olan okulları hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.
'DERS ÇALIŞMAYIN AMA KİTAP OKUYUN'
Öğrencilere yaz tatiline yönelik tavsilerde bulunan Vali Topaca, "Bu yaz dönemini en güzel şekilde geçireceğinizden hiç şüphem yok. Dinlenin, eğlenin, tatil yapın, gezin, dolaşın, inceleyin, etrafınızda neler olup bitiyor onları dikkatli bir şekilde izleyin. Ama aynı zamanda bu yaz dönemini de dolu dolu geçirmenizi istiyoruz. Ders çalışmayın ama sizi geliştirecek en az 3-4 kitap okuyun. Eğlenmeyle birlikte kitap okuma alışkanlığı da kazanmanızı istiyoruz. Artık o eski, şu an kısmen uygulanan bu test ve sınav stresini önümüzdeki yıllarda yaşamayacaksınız. O sürece hazırlık anlamında biz daha çok okuyan, daha çok inceleyen ve kendine güveni tam olan öğrenciler istiyoruz. Bunun için de sizin yapabileceğiniz en güzel şey okumaktır" diye konuştu.
ANKARA'DA 967 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Konuşmaların ardından Vali Topaca ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından okulun 1'inci sınıf öğrencilerine karneleri verildi. Bugün Ankara'da 967 bin öğrencinin karne aldığı öğrenildi.

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