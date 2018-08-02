Animasyonun öncü isimleri BAU’da ders verecek

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), Çizgi Film ve Animasyon bölümü sektöre öğrenci yetiştirmeyi hedefliyor. Yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek olan bölümde; Game Of Thrones dizisinin ‘Ak Yürüyenler’ karakterinin tasarımcısı Onur Can Çaylı ve Animasyon alanının Türkiye’deki öncü isimlerinden Meral ve Cemal Erez gibi isimler ders verecek.

BAU, geleceğin meslekleri arasında gösterilen Çizgi Film ve Animasyon sektörüne dünyanın ve Türkiye’nin önemli isimleriyle birlikte öğrenci yetiştirmeye başlıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte önemli bir yer kaplamaya başlayan çizgi film ve animasyon sektörü, öğrencilere hayal dünyalarını yansıtmalarına olanak sağlıyor. Profesyonel olarak çizgi film ve animasyon hayatına adım atacak öğrenciler, sektörün önemli isimleriyle çalışma fırsatı yakalayacak. Dünyaca ünlü Game Of Thrones dizisinin ‘Ak Yürüyenler’ karakterine hayat veren Onur Can Çaylı ve animasyon alanının Türkiye’deki en önemli öncüleri arasında gösterilen Meral ve Cemal Erez BAU’da sektörün en iyilerini yetiştirmeye hazırlanıyor.

"ÖĞRENCİNİN SAHADA ÇALIŞMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Animasyon ve çizgi film alanında bilgili, donanımlı ve hayal dünyasını ortaya çıkarabilecek öğrenci yetiştirmeyi hedef edindiklerini belirten BAU İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Altın Portakal ödülü sahibi Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, “Türkiye’de animasyon sektörü yetişmiş ve uluslararası düzeyde bilgi ve vizyon sahibi insana ihtiyaç duyuyor. Biz de özellikle çizgi film ve animasyonun meslek olarak algısını, farkındalığını oluşturarak bu alanı zenginleştirecek insanlar mezun etmek istiyoruz. Öğrenci burada kazanacağı bilgi, deneyim, motivasyon ve sektör bağlantılarıyla her ülkede geçerli olacak, üzeri vize ile dolu bir pasaporta sahip olacak. İsterse de Türkiye’de olup başka ülkeler için ya da başka ülkelerle projeler üretecek. Animasyona dair senaryo, storyboard, karakter ve konsept tasarımı, sinematografi, görsel efekt gibi dersler alacak. Yani bir çok alanda da kendini geliştirme fırsatı bulacak. CO-OP sektör ile işbirliğine İletişim Fakültesi olarak çok önem veriyoruz. En çok vurguladığımız şey öğrencinin sahada sektörden takım arkadaşlarıyla omuz omuza çalışması. Amerika, Kanada, Fransa ve Güney Kore ile bu bağlamda da bağlantılarımız var” dedi.

GÜNEY KORE İLE İŞ BİRLİĞİ

BAU İletişim Fakültesi ve Güney Kore’nin en önemli animasyon bölümlerinden birine sahip olan Keimyung Üniversitesi Sanat ve Teknoloji Fakültesi ile iş birliği yapıyor. ‘Çok Uzak, Çok Yakın’ temalı yaz okulunda öğretim elamanları ve öğrenciler, ülkeleri ziyaret edip ortak projeler ortaya koyuyor. İki kültürün ortak noktalarına dair tasarımlar, animasyonlar ve videolar üreten öğrencilerin işleri, Türkiye ve Güney Kore’de sergileniyor.

İSTANBUL’UN ANİMASYON FESTİVALİ MARKA OLACAK

Nisan ayında Istanbul’un Animasyon Festivali sloganıyla bu sene ilk kez gerçekleşen Animist Festivaline de ev sahipliği yapan BAU yerli ve yabancı konukları ile sektör ve öğrencileri buluşturdu. Festivalde Loving Vincent filminin baş animatörü Anna Kluza da konuklar arasındaydı. Gelecek planları arasında bu festivali uluslararası bir animasyon markası haline getirmek bulunuyor.

ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜMÜNE BAŞVURU AŞAMALARI

Bu sene ÖSYM sınavına giren öğrencilerin,puan belgeleri ile online formu doldurarak BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün 9-10 Ağustos tarihlerinde yapacağı özel yetenek sınavına katılması gerekiyor. Değerlendirmeye alınan öğrenci, sınav sonuçlarının ardından bölüme kaydını yaptırarak eğitimine başlıyor. Yetenek sınavı için son başvuru tarihi ise 8 Ağustos.

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