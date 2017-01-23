Anaokulu çocukları yarıyıl tatilinde nasıl vakit geçirmeli? İşte cevabı!

Anaokulu, çocukların zihinsel, psikolojik, fiziksel, sosyal ve akademik gelişimlerini devam ettirdikleri eğitici bir ortamdır. İçinde bulunduğumuz yarıyıl tatili döneminde de bu gelişimin verimli ve keyifli bir şeklide devam etmesi için çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz pek çok şey mevcut. ERA Okulları Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Birimi’nden Aslı Kanizi, anaokulu dönemindeki çocuğunuzla yarıyıl tatilinde nasıl vakit geçirebileceğinizi anlattı



Anaokulu eğitimi, çocukların öz bakım becerilerini kazanmaları, aile ortamı dışında sosyalleşme imkanı bulmaları ile özgüven ve bilişsel becerilerinin gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır.



Geride bıraktığımız dönemde ERA Anaokulları’ndaki çocukların zihinsel, psikolojik, fiziksel, sosyal ve akademik gelişimleri için pek çok etkinlik yaptık. Öğrencilerimizin bireysel yetenek ve değerlerine uygun yapılan deneyler, geziler ve etkinliklerle becerilerinin gelişmesine yardımcı olduk.



Şimdi, içinde bulunduğumuz yarıyıl tatilini de verimli ve keyifli bir şekilde geçirmeleri için yapılabilecek pek çok güzel konu mevcut. İşte onlardan bazıları...



Birlikte tatil planlaması yapın



Yarıyıl tatili çocuklarınızla birlikte vakit geçirmek için çok iyi bir fırsattır. Birlikte planlama yaparak belirlediğiniz zamanlarda mümkün olduğunca birlikte zaman geçirin. Yarıyıl tatili, onlara zaman yönetimini ve planlı yaşamayı öğretmek için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.



Kitap keşfine çıkın



Yarıyıl tatilinde çocuğunuzla birlikte kitapevlerine gitmek keyifli ve eğitici olacaktır. Öğrenme hayatına ara verdikleri bu dönemde, ona hayal gücünü etkinleştirecek ve farklı deneyimler yaşatacak eğitici kitaplar okumaya çalışın. Kitapevindeyken öncelikle, ona örnek olması açısından birlikte kendiniz için bir kitap seçin. Ardından çocuğunuz için onun yaş grubuna uygun olacak şekilde, merak ve keşif duygularını harekete geçirecek, ilgi çekici, resimli ve anlatımlı kitaplar seçmeye özen gösterin.



Evde küçük işler yapmasına izin verin



Çocuğunuza evdeyken vereceğiniz küçük işler, onun sorumluluk sahibi olmayı öğrenmesini sağlayacaktır. Kendi odasının, oyun alanının ya da yemek masasının toplanmasına yardımcı olmasına izin verebilirsiniz. Bunu yapması, çocuğunuzun bireysel farkındalığını da arttıracaktır.



Sosyal ve kültürel etkinliklere katılın



Yarıyıl tatili döneminde çocuğunuzla birlikte sinema ya da tiyatroya gidebilirsiniz. Ayrıca yaş gruplarına göre düzenlenen etkinliklere katılarak hem beraber vakit geçirebilir hem de çok eğlenirken yeni bir şeyler öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Etkinlikleri seçerken çocuğunuzun fikrini almanızın da önemli olduğunu unutmayın. Ortak karar almanız, yaşı kaç olursa olsun çocuğunuz ile aranızdaki iletişim ve etkileşimi arttıracaktır.

Evdeyken yapılabilecek etkinlikler

Terapötik oyun hamuru etkinlikleri

Sanat hamuru etkinlikleri

Kesme ve yapıştırma yapmak

Serbest boyama etkinlikleri

Eğitici Türkçe ve İngilizce çizgi film izlemek ya da müzik dinlemek

Mutfak saati etkinlikleri

Şekil bulma oyunları oynamak



