Anadolu’nun ilk lisesinin mezunlarından 'nitelik' tepkisi

KASTAMONU’da, 'Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz’ın da eğitim gördüğü 133 yıllık Abdurrahmanpaşa Lisesi mezunları, okullarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı ‘nitelikli okullar’ listesinde yer almamasına tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 8’inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran’da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanlarını kamuoyuna duyurdu. Listede Türkiye’nin Anadolu’da kurulan en eski lisesi olan 133 yıllık Abdurrahmanpaşa Lisesi yer almadı. Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın 3 yıl eğitim gördüğü ve 'Hababam Sınıfı' eserini yazıldığı okul olarak bilinen Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezunları Derneği, bu duruma tepki gösterdi. Dernek Başkanı Nurten Ciğerci, beraberindeki mezunlarla birlikte okul bahçesinde basın açıklaması yaptı. Nurten Ciğerci, şunları söyledi:

“133 yıllık tarihi misyonu olan birçok ilim adamı, işadamı ve bürokrat yetiştiren 15-16 yaşındaki liselilerin 2 yıl Kurtuluş Savaşı ve 2 yıl Cihan Harbi'ne katılmaları nedeniyle 4 yıl mezun veremediği ve Anadolu’da açılan ilk lise olduğu dahi göz ardı edilen lisemiz maalesef bugün adrese dayalı sistemle öğrenci alan okulların içinde belirlenmiştir. Şimdiye kadar 15 bin mezun vermiş okulumuzun sahipsiz olmadığını göstermek için buradayız. Sistemle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz; Abdurrahmanpaşa Lisesi sınavla öğrenci alan okullar arasında olmalı bunu istiyoruz. Bu liste acilen değişmeli ve lisemiz hak ettiği yerde olmalı. Bu devletin temelinde teri, kanı, emeği olan Abdurrahmanpaşalılar olarak okulumuzun hak ettiği yerde olmasını istiyor ve yetkililerden bekliyoruz.”



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