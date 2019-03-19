Altınbaş Üniversitesi ve Doğa Koleji’nden iş birliği

İSTANBUL, () - Orta öğretimden üniversiteye geçiş sürecindeki öğrencilerin kariyer planlamasına profesyonel destek sunmak amacıyla imzalananprotokolle, Doğa Koleji öğrencileri Altınbaş Üniversitesi derslerini deneyimleme ve akademik kadroyu tanıma olanağına sahip olacak.

80 ülkeden 3 bin 81 öğrenci ile uluslararası standartlarda eğitim sunan Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden Altınbaş Üniversitesi ile Türkiyeve Avrupa’nın birinci en büyük okullar zinciri Doğa Koleji, ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ imzaladı. İmzalanan protokol; Doğa Koleji’ne akademik kadro desteği verilmesi, robotik ve kodlama ders içeriğinin zenginleştirilmesi, meslek bilgilendirme seminerlerine katkı sağlanması, Doğa Koleji öğrencilerine ders izleme, laboratuvar ve atölyelere katılım imkânı tanınması ve TÜBİTAK proje başvurularına hazırlık desteği verilmesi gibi akademik konular ile Doğa Koleji öğrencilerine yönelik Altınbaş Üniversitesi’nden özel burs ve indirimleri içeriyor.

“ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇ DÜZEYİNİ YÜKSELTMELİYİZ”

Doğa Koleji ile Eğitim İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasının aynı hedefe yürüyen iki kurum için de önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Eğitim odağında bu iş birliğinin kazanımlarını yakın zamanda göreceğimize inanıyorum. Üniversite bünyesinde gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz ortaöğretim- üniversite iş birliğine yönelik yeni projelerde de Doğa Koleji ile iş birliğimizin devam edeceğini düşünüyorum. Üniversite olarak asıl amacımız ve beklentimiz, liseden mezun olan gençlerin mesleki tercihlerindeki bilinç düzeyinin yüksek olması. Bilinç düzeyi ne kadar yüksek olursa üniversitede öğrencinin elde edeceği başarı da o kadar yüksek oluyor. Üniversite bünyesinde gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz orta öğretim- üniversite iş birliğine yönelik yeni projelerde de Doğa Koleji ile iş birliğimizin devam edeceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN YETKİNLİKLERİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ”

İmza töreninde konuşan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise, Altınbaş Üniversitesi ile başladıkları bu iş birliği ve destek programının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Fen ve Teknoloji liselerimizde çok değerli öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu öğrenciler Tıp ve Mühendislik konularında ilerlemek istiyorlar. Aslında bu liseler, Akademik Liseler. Bu potansiyeli Altınbaş Üniversitesi ile birlikte daha etkin değerlendirebileceğiz. Bu öğrencilerimizi hem yurtiçi hem de yurtdışındaki üniversitelere yetiştirmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda üniversite iş birliklerine önem veriyor ve öğrencilerimiz için en iyi üniversitelerle iş birliklerine gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

