Altınbaş Üniversitesi'nde akademik yılla 'Öğrenci Ombudsmanlığı' birimi de açıldı

Altınbaş Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı açılış törenini gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilk olan ‘Öğrenci Ombudsmanlığı’ biriminin de açılışının yapıldığı törende konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Öğrencilerimizin bu birimden aldıkları hizmetin kalitesi bizim gururumuz olacaktır. Hedefimiz, ombudsmandan gelecek geri bildirimler sayesinde kalıcı çözümler üretmek ve bu yolla başvuruların nedenini ortadan kaldırmaktır” dedi.

Eğitim hayatında 11 yılı geride bırakan Altınbaş Üniversitesi, 12’inci yılında düzenlenen bir törenle başladı. 2019-2020 akademik yılı açılış töreninde Türkiye’de bir ilk olan Öğrenci Ombudsmanlığı biriminin de açılışı yapıldı. Üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesi’nde düzenlenen törene, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Ana Dzhumalieva, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ÜNİVERSİTELER YÜKSELDİKÇE, TÜRKİYE DE YÜKSELECEK

Altınbaş Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış dersini, “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” başlığı altında gerçekleştiren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konuşmasında Anayasal bir kurum olan Kamu Denetleme Kurumu hakkında bilgiler verdi. Kamu Denetleme Kurumu’nun hiçbir kişi veya kurumdan talimat, emir ve tavsiye almamasının yapılan çalışmaların adil ve bağımsız olmasına imkan sağladığını vurgulayan Malkoç, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güçlü üniversitelerle ulaşabileceğini söyledi. Malkoç, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yeri yükseldikçe, Türkiye’nin de dünya ülkeleri arasında yükseleceğini belirtti.

“TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SAYESİNDE BAMBAŞKA BİR KONUMA GELECEK”

Altınbaş Üniversitesi’nin başarılarını yakından takip ettiğini ifade eden Malkoç, “Üniversiteler bulundukları ülkenin kılavuzudur. Başarıları ülkenin kabiliyetini ortaya koyar. Türkiye’de de son yıllarda üniversiteler konusunda fevkalade bir atılım oldu. 81 ilde üniversite var. Vakıf üniversiteleri ile beraber üniversite sayımız 207’ye yükseldi” dedi. Türkiye’de Altınbaş Üniversitesi ile bir ilk olan Öğrenci Ombudsmanlığı biriminin diğer üniversitelere de örnek olacağını kaydeden Şeref Malkoç, “İlk defa bir üniversitede Öğrenci Ombudsmanlık birimi açıldı. Bunun için Altınbaş Üniversitesi’ni ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizim Türkiye çapındaki 207 üniversitede de Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu kurma niyetimiz var” diye konuştu. Malkoç, Ombudsmanlık faaliyetlerinin toplum için olan yararını anlatarak, deneyimlerini paylaştı.

“ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SIRALAMASINDA BİRİNCİ”

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da Altınbaş Üniversitesi’nin Türkiye’nin dünya üniversitesi olmak hedefine doğru ve kararlı adımlarla ilerlediğini söyleyerek, “Türkiye’nin dünya üniversitesi nasıl olunur? Türkiye’de üniversite sınavını kazanarak aramıza katılan öğrencilerimizle dünyanın dört bir yanından üniversite öğrencilerini bir araya getirmek ve tüm öğrencilere Atatürk’ün attığı temeller üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti’nin bir üniversitesinde aldıkları kaliteli eğitimin nişanesi olan diplomaları ile yine dünyanın dört bir yanında meslek icra edebilme imkanı sunmakla olur. Altınbaş Üniversitesi bunu yapmaktadır” diye konuştu. Toplam öğrenci sayısına oranla en fazla uluslararası öğrenci bulunduran üniversitenin Altınbaş Üniversitesi olduğunu belirten Erhan, “Bugün devletimizin biz yüksek öğretim kurumlarına hedef olarak belirlediği 350 bin uluslararası öğrenciye ulaşabilmek için canla başla çalışan üniversitemiz, toplam 10 bin 250 öğrencisi içinde 90 ülkede 3 bin 250 uluslararası öğrenci bulunduran bin üniversite haline gelmiştir. Altınbaş Üniversitesi toplam öğrenci sayısı içinde en fazla uluslararası öğrenci bulundurarak bu sıralamada birinci sırada gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK”

Altınbaş Üniversitesi’nin, kurum çalışanları ve öğrenciler arasında çözüm odaklı bir iletişim dilinin kurulması ve yaşanan sorunların ya da beklenti ve taleplerin hızlıca yanıt bulmasını amaçlayan Öğrenci Ombudsmanlığı uygulamasını hayata geçirdiğini kaydeden Çağrı Erhan, bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Çalışmalarına Haziran ayında başlanan öğrenci ombudsmanlığımız, öğrencilerden gelen her türlü başvuruyu en geç 72 saat içerisinde cevaplandırmakta ve bunların büyük bir bölümünü de sonuçlandırmaktadır. Gerek Türk gerek uluslararası öğrencilerimizin bu birimden aldıkları hizmetin kalitesi bizim gururumuz olacaktır. Ama elbette hedefimiz ombudsmandan gelecek geri bildirimler sayesinde bizim belki de farkında olmadığımız, aksamakta olan bazı birim, işlem ve düzenlemelerimiz var ise onlara kalıcı çözümler üretmek ve bu yolla başvuruların nedenini ortadan kaldırmaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından idari ve akademik kadro ile EVA Team, TEDx Altınbaş Kulübü ve Altınbaş Üniversitesi Yelken Kulübü’ne ödülleri takdim edildi. Protokol heyeti, törenin ardından Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Ombudsmanlığı biriminin açılışını yaptı.