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Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tabelası yerine kondu

Adana'da, isim değişikliğine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsüne, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tabelası asıldı.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tabelası yerine kondu
 Adana'da, isim değişikliğine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsüne, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tabelası asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ismini Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini söylemesinin ardından dün isim değişikliğine yönelik kanun Resmi Gazete’de yayınlandı. Üniversitenin Sarıçam ilçesindeki kampüsüne bugün 'Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' tabelası vinçle asıldı. Ülkü Ocakları’na bağlı gençler, tabela asılırken davul-zurna eşliğinde halay çekti. Gençler, Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı 'Ölürüm Türkiyem' parçasına da eşlik etti. Halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Tabela asılırken hazır bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkücülere beslemiş olduğu sevgi, saygıyı göstermiştir. Rahmetli başbuğ Alparslan Türkeş’imizin ruhu şad olmuştur ve bu uygulamayla, bu armağanla bütün ülkücülerin gönlünü mest etmiştir. Kendilerine buradan tüm ülküdaşlarım adına saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörümüze de çok teşekkür ediyorum, tabelayı daha önceden hazırlatmış, bugün de astık" dedi.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ise üniversitenin hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizde siyasi liderlerimize baktığımızda bir tek Alparslan Türkeş’in ismi yoktu, bu da tamamlanmış oldu. Adana’da olması çok güzel oldu. Çok başarılı bir üniversite olması için elimizden geleni yapacağız. Memleketimize çok iyi gençler yetiştireceğiz" diye konuştu.
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