Alman akademisyenlerden Uludağ Üniversitesi'ne işbirliği ziyareti

Muammer İRTEM/BURSA, () - ALMAN Koblenz-Landau Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler, Bursa Uludağ Üniversitesi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına nezaket ziyaretinde bulundu.

Almanya’nın önde gelen üniversitelerinden Koblenz-Landau Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Stefan Neuhaus, Prof. Dr. Anna Khalizova, Prof. Dr. Iris Meissner, Prof. Dr. Immanuel Nover ve Uluslarası İlişkiler Müdürü Dr. Iryna Shalaginova, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Savaşkan, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Jale Eldeleklioğlu, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Erim ve Almanca Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. öğretim üyesi Hikmet Uysal hazır bulundu. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, heyeti ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Dünyanın farklı ülkelerinden üniversitelerle işbirliği içerisinde bulunduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Alman Koblenz-Landau Üniversitesi ile de ikili ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyacaklarını aktardı. 3. Nesil Üniversite anlayışı içerisinde eğitim ve akademik çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Ulcay, Uludağ Üniversitesi’nin uluslararası bir vizyon kazanabilmesi için yol almaya devam ettiklerinin altını çizdi.

İŞBİRLİĞİ İKİ ÜNİVERSİTEYE DE KATKI SAĞLAYACAK

Prof. Dr. Stefan Neuhaus ise Uludağ Üniversitesi ile eğitim, bilimsel çalışma ve akademisyen-öğrenci değişim programları konusunda çalışmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin akademik göstergelerinin her geçen gün yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Neuhaus, yapılacak işbirliğinin her iki üniversiteye de olumlu katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Görüşmelerin sonunda iki üniversite arasında ilişkilerin geliştirilmesinin yanısıra eğitim fakültesi eğitim bilimleri bölümü, resim-iş eğitimi ve İngiliz dili eğitimi anabilim dalları ile de erasmus sözleşmesi yapılması kararlaştırıldı. Alman heyet daha sonra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli’yi ziyaret etti.



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