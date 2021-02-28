Akşener’den yüz yüze sınav tepkisi
Yüz Yüze sınavla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de açıklamada bulundu. Akşener, gelişmiş hiçbir ülkenin pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmadığını belirterek "Gençlerimizin sağlığını ve geleceğini riske atmayın" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelişmiş hiçbir ülkenin pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmadığını belirterek "Gençlerimizin sağlığını ve geleceğini riske atmayın" dedi.
MEB tarafından yapılan “1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır” açıklamanın ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener’den yüz yüze sınav tepkisi geldi.
“GENÇLERİMİZİN SAĞLIĞINI VE GELECEĞİNİ RİSKE ATMAYIN”
Sosyal medya hesabından gelişmiş hiçbir ülkenin pandemi şartlarında öğrencisini riske atıp yüz yüze sınav yapmadığını aktaran Akşener, şu ifadeleri kullandı:
* Eğitim ciddiyetle yürütülmesi gerekirken;
* Sınavlar için bir “var” bir “yok” demek tutarsızlık ve ciddiyetsizliktir.
* Gençlerimizin sağlığını ve geleceğini riske atmayın…
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:41
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:23
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|57
|2. Beşiktaş
|25
|54
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Hatayspor
|26
|45
|6. Alanyaspor
|26
|42
|7. Gaziantep FK
|26
|40
|8. Karagümrük
|26
|40
|9. Antalyaspor
|26
|34
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|25
|32
|12. Konyaspor
|25
|31
|13. Malatyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|26
|28
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Başakşehir
|26
|25
|18. Erzurumspor
|26
|25
|19. Denizlispor
|26
|21
|20. Gençlerbirliği
|25
|21
|21. Ankaragücü
|25
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|23
|53
|2. Samsunspor
|23
|49
|3. Altınordu
|24
|44
|4. İstanbulspor
|23
|43
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Ankara Keçiörengücü
|23
|38
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|23
|38
|9. Bursaspor
|23
|31
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Menemenspor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|23
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|26
|62
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|24
|39
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Leeds United
|26
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|25
|33
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|24
|52
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|25
|32
|9. Athletic Bilbao
|24
|30
|10. Granada
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|24
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Deportivo Alaves
|25
|22
|18. Real Valladolid
|24
|21
|19. Elche
|23
|21
|20. Huesca
|25
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016