Akıl oyunlarının kazananları belli oldu

İSTANBUL, ()- ÜMRANİYE Belediyesi ile Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5’inci Geleneksel Akıl Oyunları Festivali’nin kazanları belli oldu. Mangala, reversi, abalone, hedef 5, dama, 9 Taş, katamino ve sudoku gibi oyunlarda ödül alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Ümraniye Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği 5’inci Geleneksel Akıl Oyunları Festivali’nin ödül töreni Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Bu sene Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak adlandırılan festivale Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da katıldı.

Mehteran takımı konseri ve halk oyunları gösterisiyle başlayan törende, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Okulu öğrencileri Dama Gösterisi, Emrullah Turanlı Ortaokulu öğrencileri Zeka Küpü Gösterisi, Şehit Mahmut Çoskunsu Ortaokulu öğrencileri Soma Küpü Gösterisi gerçekleştirdi. Tören, dereceye giren öğrencilerin kupa ve madalyalarını almasıyla son buldu.

“AKIL OYUNLARI ÇOCUKLARIMIZIN ZEKÂSININ GELİŞMESİNE YARDIMCI OLUR”

Tören sonrası konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Bu akıl oyunlarının özellikle ek ders olarak okullarda okutulması Milli Eğitim Bakanlığı'nın programında var. Ümraniye’deki bütün okullarda Akıl Oyunları dersinin okutulması Ümraniye Belediyesinin üstün gayretleriyle olmuştur. Öncelikle bu dersi okutacak hocalarımızı eğitimlerden geçirdik. Her okula ve her sınıfa akıl oyunlarını vermek suretiyle tercih edilen bir ders olmasını ve çocuklarımızın zekâsı katkı sağlamasını amaç edindik. Akıl oyunları çocuklarımızın zekâsının gelişmesine yardımcı olur. Bu oyunların çoğu da bizim geleneksel oyunlarımız. Mangala ve 9 Taş gibi oyunlar. Bu güne kadar okullarımıza 11 bin 950 oyun vermişiz. Ciddi manada da bu işi teşvik etmişiz. Beş yıldan beri de festival havasında yarışmalar yapıyoruz. Yarışmalar sonunda da dereceye giren çocuklarımıza ödül veriyoruz. Böylece çocuklarımızın bu işe merak sarmasını ve kafa yormasını sağlamış oluyoruz. Dereceye girmiş veya girmemiş bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.