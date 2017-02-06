Akademisyen adaylarına katkı sağlayacak sertifika programına başvurular sürüyor

TÜRKİYE genelindeki doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile araştırma görevlilerine yönelik olan ve Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sosyal Bilimlerde Bilimsel Düşünme, Araştırma ve Yöntem” başlıklı sertifika programına başvurular devam ediyor.Akademisyen adaylarının bilimsel yetkinliklerini güçlendirmek adına hazırlanan sertifika programına son başvuru tarihi 17 Şubat 2017. Kontenjan sınırının olmadığı programa katılmak isteyenler herhangi bir ücret ödemeyecek. Nişantaşı Üniversitesi’nin Sadabad Yerleşkesinde verilecek olan dersler 25 Şubat- 2 Nisan 2017 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek. Alanda uzman isimler tarafından verilecek dersler toplamda 80 saat olacak. Sertifika programının içeriği; bilim felsefesi, bilimsel araştırma süreci ve araştırma tasarımı ile uygulamalı olarak gerçekleştirilecek nicel ve nitel araştırma yöntemlerine ilişkin eğitimlerden oluşacak. Adaylar özgeçmişlerini ve danışman öğretim üyelerinden alacakları tavsiye mektuplarına ek olarak öğrenci belgesi veya kurumlarından araştırma görevlisi olarak çalıştıklarına dair alacakları belgeleri sbe@nisantasi.edu.tr göndererek başvuru yapabilecekler.Şu ana kadar programa yoğun bir ilgi olduğunu dile getiren Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Programa başvurular devam ediyor ve bu ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor, bilime ve bilim insanlarına katkı sağlayan bir üniversite olmak bizim için çok önemli. Amacımız, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırma görevlilerinin bilimsel düşünme becerilerini arttırarak, evrensel bilim etiği çerçevesinde nitelikli yayın yapabilmelerine yönelik fayda sağlamak” diye konuştu.

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