Ailelerin 'ilk gün' korkusu çocuğa geçebilir

OKULA yeni başlayacak çocukların korkularını yenmesinde ailelerin büyük rolü var. Psikolog Zozan Başçi, "Anne babadan ayrılma sürecinde korku yaşayan çocuklar kendilerini okul ortamında güvensiz hissedebilirler. Bu nedenle ebeveynler, çocuğa okulun da güvenli bir yer olduğunu hissettirmeli, kaygılarını onlara yansıtmamalı" diye konuştu.

Okula yeni başlayan çocuklar için okula başlamanın hayatlarında birçok etkisi ve önemi bulunuyor. Çocukların sosyalleşmeye başladıkları ilk yer aile, ikinci durak ve en önemli basamaklardan bir tanesi ise okul olarak biliniyor. Çocuklar okulda bireyselleşme, dış çevreyle daha fazla etkileşim halinde olma ve olgunlaşma basamaklarının önemli bir adımını atıyorlar. Bu önemli sürece her çocuğun tepkisi farklı olabileceğini kaydeden İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Zozan Başçi, "Çocukların psikolojik olarak uyum sağlama potansiyelleri yüksek olsa da kimi çocuk sorun yaşayabilir kimi çocuk ise sorun yaşamaz. Çocuklar okula yeni başlarken duygusal değişiklikler yaşarlar. Çocuk okula başlamadan önce üzerinde aşırı ilginin bulunduğu, hep sevilen, eleştirilmeyen ve rakipsiz biri iken okul ortamında kendisi gibi binlerce arkadaşının bulunduğu ortama alışmaya çalışır. Bu süreç, duygusal olarak gel-git içeren bir dönem yaşamalarına neden olur. Bu nedenle ebeveynlere, bakım verenlere ve eğitimcilere çok önemli görevler düşmektedir" dedi.

KAYGILARINIZI ONLARA YANSITMAMAYA ÇALIŞIN

Psikolog Zozan Başçi, çocuğu okula yeni başlayacak olan çoğu ebeveynin okul yaşamı hakkında ciddi kaygılar yaşayabildiğini kaydederek, "Hatta çoğu zaman endişelerini, tavır ve yorumlarıyla çocuklarına yansıtabiliyorlar. Dolayısıyla ebeveynlerin ayrılma sürecinde yaşayacakları kaygı çocuğa da geçebilir. Unutulmamalıdır ki kaygı geçici bir duygudur. Çocukların kaygı ve korku duygusunu hissetmesi okula normal şekilde başlamasını güçleştirecektir. Bu yüzden ebeveynlerin bu durumun bir süreç olduğunu ve geçici olduğunu bilmeleri, çocuğun da okula hazır olma durumunu olumlu yönde etkileyecektir. Aileler çocuğa tedirginlik yaşatacak açıklamalardan sakınmalıdır. Anne-babadan ayrılma sürecinde korku yaşayan çocuklar kendilerini okul ortamında güvensiz hissedebilirler. Bu nedenle çocuğa okulun da güvenli bir yer olduğunu hissettirmek, çocuğa aşinalık kazandırıp okula alışmasını kolaylaştıracaktır. Zor durumda kaldığında önce öğretmeniyle paylaşmasını, eğer öğretmenle çözümleyemiyorsa bunu sizlerle paylaşabileceğini ve her zaman çocuğun yanında olacağınızı çocuğa söylemelisiniz. Bunun için de iyi bir dinleyici olun. Siz iyi dinlediğinizde çocuğunuz olup bitenleri anlatmaya istekli olacaktır" diyerek sözlerini sürdürdü.

OKUL İLE MERAK ETTİKLERİNİ AÇIKLAYIN

'Okula günler kala çocuğun okulunu görmesini sağlamalı, okul ile ilgili sorularına sabırla cevap vermeye özen gösterip, çocuğun anlayabileceği sade ve samimi dil kullanılarak açıklamalısınız' diyerek ailelere önerilerde bulunan Psikolog Zozan Başçi, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Çocuğa okulun nerede olduğunu, derslerin kaçta başlayıp kaçta biteceğini, onu okula kimin bırakıp alacağını, derslerin ne kadar sürdüğünü, zil çaldığında neler yapabileceği ile ilgili rutin bilgiler anlatılmalı. Ayrıca okul dönemi için yapılacak olan kırtasiye alışverişlerinde alınacakların çocuğun fikri sorularak zevkine göre seçilmesi, çocuğun heyecanlanmasına ve motivasyonunun daha yüksek olmasını sağlar. Eğer tüm hazırlıklara rağmen çocuğun okula uyumu sürecinde bocalamaları hala devam ediyorsa muhakkak bir uzmandan destek alınmalıdır."

OLUMSUZ ELEŞTİRİLERDEN KAÇININ

Yeni okul döneminde bir üst sınıfa devam edecek çocuklar için de motivasyonun çok önemli olduğunu belirten Psikolog Başçi, "Öğrencilerin uzunca süre serbest geçen bir yaz tatilinin ardından belli uyanma saatlerinin olması, bir takım düzen ve disiplinin olması, onların okula başlama sürecinde en zorlandıkları aşamalardan bir tanesidir. Okul düzeni için çocuk en az bir hafta öncesine kadar hazırlanmalı. Çocukla iş birliği içerisinde uyku saatleri, ders çalışma saatleri, odasının düzeni planlanmalı. Yeni okul döneminde bir üst sınıfa devam edecek çocuklara önceki eğitim yılı hakkında olumsuz eleştiriler yapmaktan kaçınılmalıdır. Geçmiş okul dönemlerinde yaşanan problemler ise yeni döneme asla yansıtılmamalıdır. Çocuğun sevdiği yiyecekler hazırlanarak tüm aile bireylerinin bir arada bulunarak muhabbetle edeceği kahvaltı da çocuğun okula ilk gün daha motivasyonlu ve keyifle başlamasını sağlar" diye konuştu.