Ailelere uyarı: Karne nedeniyle çocuğunuzu cezalandırmayın

ÖĞRENCİNİN akademik başarısını doğrudan etkileyen pek çok temel faktör olduğunu belirten Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, "Karne nedeniyle öğrenciye asla ceza verilmemeli, veliler başarılı ya da başarısız gibi genellemelerden kaçınmalı, karneyi bir fırsat olarak değerlendirmeli" uyarısında bulundu.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, çocukları karne alacak velilere önerilerde bulundu.

BAŞKASIYLA YA DA KENDİNİZLE KIYASLAMAYIN

Karne ile öğrencilerin akademik düzeylerinin anlaşılmaya çalışıldığını anımsatan Doç. Dr. Coşkun, "Bu düzeyin ölçütü kimi zaman öğretmen kimi zaman daha başarılı ya da başarısız olarak görülen bir sınıf arkadaşı ya da ebeveynlerin kendi okul geçmişleridir. Aslında bu ölçütlerin tümü yanlıdır ve ölçme değerlendirme açısından hata barındırır. Eğitimde ölçmenin konusu insan davranışı olduğu için başarı ve başarısızlık kavramları çok titizlikle kullanılmalıdır" dedi.

KARNE BUNLARI ANLATMIYOR

Bir öğrencinin akademik gelişimini doğrudan etkileyen en temel faktörlere dikkati çeken Doç. Dr. Yelkin Diken Coşkun, bunları şöyle sıraladı:

"Karneler, çocukların bir yıl boyunca boyunun ne kadar uzadığını, kaç kilo aldığını, ne kadar sağlıklı beslendiğini, uyku ve ders çalışma düzenini, kaç kez hasta olduğunu, haftada kaç kez spor yaptığını, en yakın arkadaşlarını, akranlarıyla nasıl vakit geçirdiğini, okulunu ve öğretmenlerini ne kadar sevdiğini, derste kaç kere söz alarak konuştuğunu, ailesiyle olan uyum ve etkileşimini, akademik ve sosyal ortamlarda kendisi ve çevresi hakkındaki duygu ve düşüncelerini, bir sorunla karşılaştığında nasıl davrandığını, en sevdiği dersi ve bu dersi neden sevdiğini, kitap okuma becerisinin nasıl geliştiğini, yılda kaç deney yaptığını, tatillerini nasıl geçirmek istediğini, hobilerini, kariyer hedefini ve bu hedef için neler yaptığını anlatmaz."

KARNE ÇOCUĞUN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE SADECE BİR ARAÇ

‘Karnelerde anlatılmayan bu özellikleri düşünerek karneyi çocuğun sağlıklı kişilik gelişimine yardımcı olacak bir araç olarak görmek gerekiyor’ diyen Doç. Dr. Coşkun, "Karne nedeniyle öğrenciye asla ceza verilmemeli. Karnenin amacı öğrencinin akademik gelişimini kendisine yansıtmaktır. Eğer akademik gelişimi ile ilgili bir problem yaşanıyorsa bunun nedeni öğrenci ile birlikte belirlenmeli ve onun katılımıyla çözüm üretilmelidir. Karneyle bir derse ait notları düşük ya da başarısız olarak değerlendirmeyip o dersle ilgili öğrencinin gelişim ihtiyaçlarını öğrenmede bir fırsat olarak görmek ve bu yönde eyleme geçmek gerekir" ifadelerini kullandı.

“KENDİ KARNESİNİ NASIL DEĞERLENDİRDİĞİNİ ANLAYIN”

Ebeveynlere “başarılı ya da başarısız gibi genellemelerden kaçınmaları” önerilerinde bulunan Doç. Dr. Coşkun, şunları kaydetti:

“Öncelikle öğrencinin kendi karnesini nasıl değerlendirdiğini anlamalılar. Öğrencinin karneye ya da bir dersin başarı notuna yüklediği anlam düşünülenden çok farklı olabilir. Bunu bile anlamak çok şeyi değiştirebilir. Karneyi öğrencilerin kendilerine hedef koymak için bir fırsat olarak görmesi sağlanmalı. Bu nedenle ebeveynler de karneyi çocuklarının akademik ve sosyal gelişimine destek olunması gereken özellikleri belirlemede bir yardımcı olarak kullanmalı. Karne bir sonuç değil yaşam boyu süren gelişimine kısa süreli katkı sunan bir araç olarak görüldüğü takdirde etkili olacaktır.”