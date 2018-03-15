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Aile Okulu'nda bu yıl aile içi iletişim konuşulacak

MALTEPE Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İstanbul Marmara Eğitim Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Aile Okulu'nun 15'incisi Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Bu yıl "aile içi iletişim" konusunu...

Aile Okulu'nda bu yıl aile içi iletişim konuşulacak
MALTEPE Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İstanbul Marmara Eğitim Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Aile Okulu'nun 15'incisi Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Bu yıl "aile içi iletişim" konusunu ele alan etkinlik 15, 22 ve 29 tarihlerinde yapılacak. Evliliğe hazırlananlara, aile kurmuş olanlara, ebeveynlere ve anne-baba olmak isteyenlere güncel konularda yardımcı olmayı amaçlayan Aile Okulu'nda, katılımcılara aile-çocuk ilişkisi, ebeveynler arası iletişim, ailede kuşaklararası iletişim, aile ve sosyal medya ile ailede iletişimin dinamiklerini açıklayan bilgiler uzmanlarca aktarılacak.

Maltepe Üniversitesi akademisyenlerinin görüşlerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacakları seminerin ilk konuşmacısı “Ailede İletişim” başlıklı sunumuyla Maltepe Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Betül Çotuksöken oldu. Prof. Dr. Bülent Coşkun ise “Aile İçi İletişim Kazaları” ile ilgili bir konuşma yaptı.

Seminerlerin ikincisinin düzenleneceği 22 Mart'ta, Yrd. Doç. Dr. Erkan Çav “Aile ve İletişim”, Yrd. Doç. Dr. Berfin Varışlı ise Kuşaklararası İletişim hakkında konuşacak. Seminerlerin son günü olan 29 Mart'ta ise, “Anne-Baba ve Çocuk İletişimi” hakkında öğretim görevlisi Gülçin Karadeniz konuşma yapacak. Prof. Dr. Nurgün Oktik’in kapanış konuşmasının ardından Aile Okulunu izleyenlere Katılım Belgesi takdim edilecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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