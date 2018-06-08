Adıyaman'da 153 bin öğrenci karne aldı

ADIYAMAN'da, 2017-2018 eğitim- öğretim yılının sona ermesi nedeniyle 153 bin öğrenci karne aldı.

2017-2018 eğitim- öğretim yılının tamamlanması nedeniyle Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ile öğrenciler, öğretmenler ve aileleri katıldı. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet edip karnelerini veren Vali Kalkancı, onlara bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Kalkancı, kent genelindeki 900 okulda, 153 bin öğrencinin karne aldığını belirterek, "Bugün Adıyaman’da anaokulundan, liseye toplam 153 bin öğrencimiz karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. Yaz tatili süresince öğrencilerimize tavsiyem fırsat buldukça kitap okumalarıdır. Her şeyin başı eğitimdir. Geleceğimiz olan ve bu ülkenin geleceğini inşa edecek olan gençlerimizin ve çocuklarımızın çok iyi yetiştirilmeleri büyük önem arz ediyor. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Vali Kalkancı, karne dağıtım sonrası öğrenciler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



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