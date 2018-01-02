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Adana'da okul öncesi eğitim yaygınlaşıyor

ADANA İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, kentte 45 bin 124 öğrencinin okul öncesi eğitim gördüğünü, 5 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 76'ya ulaştığını söyledi. Bir çocuğun doğumundan ilkokula başladığı 0-6 yaş...

Adana'da okul öncesi eğitim yaygınlaşıyor
ADANA İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, kentte 45 bin 124 öğrencinin okul öncesi eğitim gördüğünü, 5 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 76'ya ulaştığını söyledi.
Bir çocuğun doğumundan ilkokula başladığı 0-6 yaş gurubunda verilen eğitimin okul öncesi eğitim olarak nitelendiğini anlatan Turan Akpınar, "Erken çocukluk dönemi olarak adlandırdığımız 0-6 yaş dönemi, aslında yaşamın temelini oluşturur. Bu evrenin başında ana kucağı, aile ocağı ilk eğitim merkezidir. Bu sebeple ailede verilen eğitim çocuklarımızın gelişimini destekler mahiyette olmalıdır" dedi.
'DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ'
Okul öncesi eğitimin öneminden söz eden İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, bu eğitim kurumlarının, çocuklara aile ortamında edindikleri temel alışkanlıkları pekiştirme, kaliteli zaman geçirme, paylaşımda bulunma, problemleri çözme ve bir takımın parçası olma gibi olanaklar sunduğunu hatırlattı. Akpınar, şöyle dedi:
"Bu yönüyle bakıldığında anaokulları, çocukların içindeki yetenekleri keşfettikleri ve bunları geliştirdikleri yerlerdir. Buraya gelinceye kadar başına buyruk davranışlar sergileyen yavrularımızın akranlarıyla kaynaştığı, karşılıklı iletişim ve paylaşımda bulunduğu mekanlardır. Burada oynanan oyun, söylenen şarkılarla, fiziksel aktivitelerle merak duygusu uyandırılır ve çocuklarımızın kendini gerçekleştirme yolculuğuna bir kilometre taşı daha eklenir. Yaşadığı değişimle birey olduğunun farkına varan yavrularımız, kazandıkları özgüvenle toplumsal hayata uyumda sıkıntı yaşamaz. İlimizde okul öncesi eğitimde okullaşma oranının ve öğrenci sayımızın her geçen gün daha da arttığını memnuniyetle ifade etmeliyim. 73 bağımsız anaokulumuzun bulunduğu ilimizde, bünyesinde anasınıfı bulunan resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve diğer kurumlarımızda okulöncesi eğitim gören öğrenci sayımız, toplamda 45 bin 124’e ulaşmıştır. Bu rakamların ışığında ilimizde okulöncesi eğitimde 5 yaş gurubunda yüzde 76 okullaşma oranını yakalamış durumdayız. Hedefimiz  bu okullaşma oranını daha da yukarılara çıkarmaktır."

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