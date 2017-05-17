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Adalet Alanı öğrencilerine duruşma salonunda uygulamalı eğitim

BOLU, () - BOLU Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir sınıf,  Adalet Alanı bünyesinde öğrencileri için mahkeme salonu şeklinde dizayn edildi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başsavcı Mehmet Yurtseven, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf...

Adalet Alanı öğrencilerine duruşma salonunda uygulamalı eğitim

BOLU, () - BOLU Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir sınıf,  Adalet Alanı bünyesinde öğrencileri için mahkeme salonu şeklinde dizayn edildi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başsavcı Mehmet Yurtseven, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz'in ziyaretinde öğrenciler temsili bir duruşma gerçekleştirdi.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Başkan Yılmaz ve beraberindekiler okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra okul bünyesinde 2014 yılında açılan Adalet Alanı öğrencileri için duruşma salonu şeklinde dizayn edilen uygulama sınıfını incelediler. Adalet Alanı öğrencileri, ziyaret sırasında uygulama sınıfında temsili bir duruşma da gerçekleştirdi. Hakim, savcı, avukat, jandarma rolündeki liseli öğrencilerin gerçeği aratmayan canlandırması ardından Başkan Yılmaz ve beraberindekiler öğrencileri tebrik etti.

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