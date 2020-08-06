'Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılması' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporuna binaen Açık öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı görüşünü YÖK'e bildirdi.

Bazı üniversitelerin Açık Öğretim Psikoloji Bölümü Lisans Eğitimi bölümü açması tartışmalara neden oldu. Tartışmalar üzerine Cumhurbaşkanı Recip Tayyip Erdoğan harekete geçti. Erdoğan çıkan tartışmalar sonrası konuyu araştırması için Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Erdoğan'ın talimatı üzerine kısa sürede toplanarak konuyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Kurulun hazırladığı Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporuna binaen 'Açık Öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının yararlı olacağı' yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.