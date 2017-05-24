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ABD'den Türk eğitimciye ödül

İSTANBUL, () BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, ABD'de Global Eğitim ve Araştırmalar Merkezi (GLOCER) tarafından 'Global Eğitimde Liderlik' ödülüne layık görüldü.  Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan...

ABD'den Türk eğitimciye ödül

İSTANBUL, () BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, ABD'de Global Eğitim ve Araştırmalar Merkezi (GLOCER) tarafından 'Global Eğitimde Liderlik' ödülüne layık görüldü. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Global Eğitim ve Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği ve tüm dünyadan birçok eğitim kurumu temsilcisi ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşen Global Eğitim Konferansı’nda küresel eğitim sorunları ile çözüm planları masaya yatırıldı. Konferans sonrasında düzenlenen ödül töreninde ‘Global Egitimde Liderlik’ ödülüne Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel layık görüldü.

Ödül töreni’nde konuşan Jüri Heyeti Başkanı Prof. Patrick  J. Moreo, “Günümüz dünyasının en büyük ihtiyacı, evrensel ve insani değerleri ön plana alan global eğitimdir. Dünyamızı daha yaşanabilir bir hale getirmenin en iyi yolu da buradan geçmektedir. Jüri olarak ‘Global Eğitimde Liderlik’ ödülüne karar verirken bu değerleri göz önünde bulundurduk ve ödülü Enver Yücel’e vermeyi kararlaştırdık. Enver Yücel, üç kıtada üniversiteler, okulların yer aldığı muhteşem bir eğitim ağı ve öğrencilerin konaklayacakları yurtlar inşa etti. Bu ödül için Enver Yücel’i seçmek hiç de zor olmadı” dedi.

Global Eğitim ve Araştırmalar Merkezi tarafından verilen ‘Global Egitimde Liderlik’ ödülünü Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel adına BAU Global ABD Operasyonları CEO’su Ahmet Köse aldı.
 

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