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82 yaşında okuryazar oldu

ANKARA'da çocukken ailesi istemediği için okula gidemeyen 82 yaşındaki Saniye Kaderoğlu, Yenimahalle Belediyesi'nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde açılan kursa katılarak okuma- yazma öğrendi. Kaderoğlu, 135 kadın...

82 yaşında okuryazar oldu
ANKARA'da çocukken ailesi istemediği için okula gidemeyen 82 yaşındaki Saniye Kaderoğlu, Yenimahalle Belediyesi'nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde açılan kursa katılarak okuma- yazma öğrendi. Kaderoğlu, 135 kadın ile mezuniyet heyecanı yaşadı.
YENİMEK'in 2019 yılı ikinci dönem okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan 136 kadın için, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda, mezuniyet töreni düzenlendi. Sinevizyon gösterisiyle başlayan törende kadınlar, okuma yazma öğrenme yolunda hikâyelerini anlattı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara her sene eğitim vererek, mezun ettiklerini söyleyerek, "Şimdiye kadar açtığımız kurslarda bin 50 kadınımız okuryazar oldu, bu büyük bir sayı. 'Kadın-erkek eşittir' diyemediğimiz müddetçe bu sorunlar hep olacaktır. Ama bunu hep birlikte aşacağız. Ülkemizde çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenememiş az da olsa insanımız var. Biz de onlara Yenimahalle’de bir kapı açtık, onlara sahip çıktık. Göreve geldiğim günden bu yana eğitime harcadığım paraya hiç acımadım" dedi.
Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Kursa katılarak okuma yazma öğrenen Saniye Kaderoğlu'na sertifikasını Başkan Yaşar verdi. Saniye Kaderoğlu, ailesinin okumasına izin vermediğini ve okula kaçarak gittiğini söyleyerek, "Ailem izin vermeyince çocukken okula kaçarak giderdim. Bir gün öğretmenim, ailemin izni olmaması nedeniyle bana tepki gösterdi. Ben de korktum, kaçtım ve bir daha okula gidemedim. Geçen sene oğlum beni kursa yazdırdı. Okuma yazmayı öğrendiğimde ilk okuduğum, eşimin yazdığı kitaplar oldu. Yıllardır bunun hayaliyle yaşıyordum" diye konuştu.

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