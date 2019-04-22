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8 bin takım arasından ilk üçe girdiler

İSTANBUL ,() - Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “Integra-3646” dünyanın en prestijli yarışması olan FRC Dünya Şampiyonasında 8 bin takım arasında en iyi 3 takımdan biri oldu. FRC Dünya Şampiyonasında Galileo...

8 bin takım arasından ilk üçe girdiler

İSTANBUL ,() - Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “Integra-3646” dünyanın en prestijli yarışması olan FRC Dünya Şampiyonasında 8 bin takım arasında en iyi 3 takımdan biri oldu.

FRC Dünya Şampiyonasında Galileo Division Şampiyonluğunu alan, Einstein Field'de Türkiye’yi şimdiye kadar temsil eden tek Türk takımı olan ve Dünya Şampiyonası Chairman’s Award Finalist'i ödülünü kazanan INTEGRA-3646 yine bir ilke imza attı. 

Bahçeşehir Koleji robotik takımı, Houston’da düzenlenen ve bu yıl “uzay” konusunun ele alındığı dünya çapında lise robotik takımlarının katıldığı FIRST Robotics Competition’da (FRC) mücadele ederek 8 bin takım içerisinde ilk 3’e girmeyi başardı. Yarışmaya 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedeflediler.

17 kişilik takımın 12’sinin kız öğrencilerden oluştuğu Integra-3646, bu yıl #girlsfirst sloganı ile kız öğrencilerin de her alanda başarılı olabileceği inancıyla çalışmalarını gerçekleştirdi.

(FOTOĞRAF)

 

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