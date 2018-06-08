79 yaşında okuma-yazma öğrendi

TRABZON’un Dernekpazarı ilçesinde okuma- yazma kursunu başarıyla tamamlayan Kadriye Cansız (79), belgesini aldı.
Dernekpazarı ilçesinde oturan Kadriye Cansız, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde açılan okuma-yazma kursuna katıldı. Okuma- yazma öğrenip, kursu başarıyla tamamlayan Kadriye Cansız, okur-yazarlık belgesini Kaymakam Murat Yıldız’ın elinden aldı.
Kadriye Cansız, okuma yazma öğrendiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
TRABZON’un Dernekpazarı ilçesinde okuma- yazma kursunu başarıyla tamamlayan Kadriye Cansız (79), belgesini aldı.