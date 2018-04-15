68 yaşındaki kadın kursiyer: Çocuklar okudu, sıra bende

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde açılan okuma yazma kursuna katılan Kübra Bektaş (68), "Çocuklarımı okuttum, sıra bana geldi. Okuma yazma öğreniyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan´ın himayelerinde başlatılan okur-yazarlık seferberliği kapsamında İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda bine yakın kişi, okuma yazma öğreniyor. Kursiyerlerin büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor. Kadınlardan bazıları torunu bazısı da çocuğuyla kursa katılıp, okuma yazma öğreniyor. Daha önce okuma yazma bilmedikleri için bir yere tek başına gidemediklerini belirten kadınlar, aldıkları eğitim sayesinde artık bunun üzerinden gelebileceklerini söyledi. Mutlu olduklarını belirten kursiyerler, 11 Mayıs 2018’de sona erecek kursta başarılı olmaları halinde törelne belgelerini alacak.

'ÇOCUKLARI OKUTTUK ARTIK SIRA BİZE GELDİ'

Müşerref Muzaffer Samda İlk ve Ortaokulu’nda açılan kursta eğitim alan Kübra Bektaş, “Annem babam olmadığı için okula gidemedim. Bu yaşıma kadar okuma- yazma imkanı da bulamadım. Ben okulu çok seviyordum, ama kimse ilgilenip okutmadı. Şimdi okuma yazmayı öğrenmek için çok çalışıyorum. Yıllar önce İzmir’e gitmiştim, okuma yazma bilmediğim için kayboldum. O saatten sonra okumayı öğrenmeyi daha fazla istedim. Bu zamana kadar fırsatım olmadı, şimdi o fırsatı yakaladım. 4 çocuğum var, onları okuttum, biri öğretmen, üçü özel sektörde çalışıyor. Çocukları okuttum, artık sıra bana geldi” diye konuştu.

OKUMA VE YAZMAYI ÖĞRENMEYE GELDİM

Suriyeli Fatma Halit ise, “Ben buraya okuma ve yazmayı öğrenmeye geldim. Türkçem olmadığı için burada Türkçeyi de öğrenebileceğimi düşündüm. Okuma yazma olmadan hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmamama gerek yok” dedi.



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