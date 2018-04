60 yaşındaki çiftçi kadının okuma yazma azmi

SİVAS merkeze bağlı Eski Boğazkesen köyünde yaşayan çiftçi Miyase Süer (60) her gün yaklaşık 20 kilometre yol gidip gelerek okuma-yazma öğreniyor.

Eski Boğazkesen köyü Dayıoğlu mezrasında yaşayan 7 çocuk annesi Miyase Süer, okuma yazma öğrenmek için kursa gitmeye karar verdi. Miyase Süer'e eşi Mehmet Süer (60) de destek olacağını söyledi. Mehmet Süer, okuma yazma öğrenmek isteyen eşi Miyase Süer'i otomobiliyle her gün kent merkezinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Bahattin Erturhan İlkokulu'na götürüp getirmeye başladı. Sivas Belediyesi de Miyase Süer'e destek vererek, yakıt masrafını karşılama kararı aldı.

Okuma-yazma seferberliğini duyduktan sonra hemen kursa yazıldığını söyleyen Miyase Süer, "Televizyonda Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın okuma yazma seferberliği başlattığını gördüm. 'Kocama ben de okuyacağım' dedim. Kocam da bana 'Sen okuyacaksan ben de seni okutacağım' dedi. 3 haftadır eşimle birlikle okula gidip geliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve eşinden çok memnunuz. Belediyemiz de bize yardımcı oldu. Eşimin maddi durumu elverişli olmadığı için günlük yol masrafımızı karşılıyorlar. Okuma yazma seferberliği için ödüller koydular. Önemli olan ödül değil ama diplomayı alırsam evimin tadilatını da yaptırmak isterim" dedi.

Eşiyle her gün okula gidip gelen Mehmet Süer ise "Televizyonda çıkan yazıları görünce eşim bana soruyordu. Anlatıyordum ama yeterli olmuyordu. Okuma yazma seferberliği başlatılınca kaydını yaptırdım. Şimdi de okula başladık, devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Süer çiftini evlerinde ziyaret eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Özaydın da "Belediye ve Valilik olarak bu işe gönül verdik. Sizler gibi okuma yazma seferberliğine katılan kardeşlerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bugünkü ziyaretimizin sebebi, özellikle köyden 15-20 kilometre yol gelip okuma aşkını ifade eden Miyase teyze için buradayız" diye konuştu.



