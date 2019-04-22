‘5’inci Kültür Sanat ve Kariyer Günleri’ 25 Nisan’da düzenlenecek

İSTANBUL, () - FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ‘5’inci Kültür Sanat ve Kariyer Günleri’ 25 Nisan’da Haliç Yerleşkesi’nde yapılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ) bu yıl beşincisini düzenlediği ‘Kültür Sanat ve Kariyer Günleri’nde farklı ilgi alanlarına yönelik atölyeler ve spor etkinlikleri ile onlarca firmanın yer aldığı stantlar üniversite öğrencilerini ağırlayacak.

Program, dünyaca ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu Topluluğu’nun ‘Bahar Dalında Türküler’ konseri ile başlayacak. Katılımcılar, mas güreşinden mangalaya, okçuluktan zeka oyunlarına, kas ve beyin gücünü aynı anda çalıştıran sporları gün boyunca deneyimleyebilecek.

Sadece üniversite öğrencilerine yönelik olan etkinlikte öğrenciler, mühendislik ve sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren 70’in üzerinde firma temsilcisiyle de yüz yüz iletişime geçip, staj ve iş imkânlarını değerlendirebilecek.

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