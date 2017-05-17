51 yaşında okuma yazma öğrendi

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,() - KARABÜK'te 51 yaşındaki Şefika Kabullar, belediyenin açtığı kursta okuma yazma öğrenerek belgesini aldı.

Karabük Belediyesi Namık Kemal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 2016- 2017 Eğitim Öğretim yılında açılan kurslarda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. 3 ay gittiği kursta okuma yazma öğrenen Şefika Kabullar, sertifikasını Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman’ın elinden aldı. Teşekkür konuşmasını yazdığı kağıttan okuyan Kabullar şöyle dedi:

"Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye Sosyal Yaşam Merkezimizi mahallemize yaptırdığı için teşekkürlerimi sunarım. Sosyal Yaşam Merkezi benim ikinci evim oldu. Çünkü burada okuma yazma, dikiş nakış kursları sayesinde kendimizi geliştiriyoruz. Bilgi ve becerilerin yanında yeni yeni dostluklar kazanıyoruz. Burada kursiyer olmaktan ben ve tüm arkadaşlarımız son derece mutluyuz. Bugün kendimle gurur duyuyorum. Çünkü artık okuma yazma biliyorum. 'Okumanın yaşı yoktur' diyerek çıktığımız bu yolda bizlere bu imkanı veren herkesi saygı ile selamlıyorum."



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