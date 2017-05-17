Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

51 yaşında okuma yazma öğrendi

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,() - KARABÜK'te 51 yaşındaki Şefika Kabullar, belediyenin açtığı kursta okuma yazma öğrenerek belgesini aldı. Karabük Belediyesi Namık Kemal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 2016- 2017 Eğitim Öğretim yılında...

51 yaşında okuma yazma öğrendi

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,() - KARABÜK'te 51 yaşındaki Şefika Kabullar, belediyenin açtığı kursta okuma yazma öğrenerek belgesini aldı.
Karabük Belediyesi Namık Kemal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 2016- 2017 Eğitim Öğretim yılında açılan kurslarda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. 3 ay gittiği kursta okuma yazma öğrenen Şefika Kabullar, sertifikasını Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman’ın elinden aldı. Teşekkür konuşmasını yazdığı kağıttan okuyan Kabullar şöyle dedi:
"Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye Sosyal Yaşam Merkezimizi mahallemize yaptırdığı için teşekkürlerimi sunarım. Sosyal Yaşam Merkezi benim ikinci evim oldu. Çünkü burada okuma yazma, dikiş nakış kursları sayesinde kendimizi geliştiriyoruz. Bilgi ve becerilerin yanında yeni yeni dostluklar kazanıyoruz. Burada kursiyer olmaktan ben ve tüm arkadaşlarımız son derece mutluyuz. Bugün kendimle gurur duyuyorum. Çünkü artık okuma yazma biliyorum. 'Okumanın yaşı yoktur' diyerek çıktığımız bu yolda bizlere bu imkanı veren herkesi saygı ile selamlıyorum."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246