“50 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var”

İSTANBUL, () - GELİŞEN teknoloji güvenlik anlayışını da değiştirdi. Artık konvansiyonel güvenliğin yanında siber güvenlik de ön planda çıkıyor. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı zorlu süreç nedeniyle siber güvenlik uzmanlarının sayısı azalınca bu işi yapan kişilere ciddi bir ihtiyaç oluştu. 50 bine yaklaşan siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması için İstanbul Aydın Üniversitesi ve SODER Bilgi Teknolojileri iş garantili bir eğitim programı başlattı.

Türkiye’nin en az 50 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacının olduğunu söyleyen SODER Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Doğan Güneş, “Bu açığı gidermek için İstanbul Aydın Üniversitesi ile ortak olarak toplamda 60 saatlik bir siber güvenlik eğitimi başlatıyoruz” dedi.

“KHK’LAR SİBER GÜVENLİĞİ DE VURDU”

Konuyla ilgili açıklama yapan SODER Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Doğan Güneş, “Geçtiğimiz dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) sonrasında, özellikle devletin bilişim altyapısında çalışan çok sayıda uzman görevden alındı. Bunun yanında bankalar, finans kurumları, üniversiteler ve e-ticaretle uğraşan kuruluşlarda da benzer bir süreç yaşandı. Dolayısıyla şu an siber güvenlik alanında ciddi bir boşluk var. Devlet kurumlarının, bu boşluğun bir bölümünü özel sektörden hizmet alımı yaparak gidermesi gerekir” şeklinde konuştu.

“EĞİTİME HERKES KATILABİLİR”

Önümüzdeki yıllarda gerek özel sektöre gerekse devlete 50 bin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı doğacağını ön gördüğünü dile getiren Güneş , “ ’Beyaz hacker’ diye tabir edilen siber güvenlik ve siber olaylarla mücadele uzmanlarını, bilgiyi faydalı yönde kullanmaları için eğitiyoruz. Eğitime, ağırlıklı olarak matematik, bilgisayar gibi alanlardan mezun olanların ilgi duyacağı düşünülse de çok fazla teknik altyapı istemeyen bir eğitim. Temel düzeyde bir bilgisayar bilgisine sahip olan herkes, eğer siber güvenlik alanına ilgisi varsa ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorsa, eğitimlerimize gelebilir” dedi.

“TECRÜBELİ UZMANIN MAAŞI 20 BİN TL’YE KADAR YÜKSELİYOR”

Kontenjanların ilk program için 20 kişi olduğunu belirten Güneş, “Bu eğitime katılıp sınavı geçenlere işe yerleşme garantisi veriyoruz. Siber güvenlik uzmanlarının işe başlama maaşı 4-5 bin lira arasında değişiyor. Tecrübe kazanıp uzmanlaşanların maaşları ise 15-20 bin liraya kadar yükseliyor” dedi.

Başarılı kursiyerlere İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlük onaylı sertifika verilecek eğitimle ilgili detaylı bilgiye üniversitenin internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.