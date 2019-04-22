5'inci Türkiye Münazara Şampiyonası’nın birincileri belli oldu

İSTANBUL, () – İBN Haldun Üniversitesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Türkiye Münazara Şampiyonası sonuçlandı. Türkiye’nin 5 farklı bölgesindeki 11 şehirden 64 farklı lisenin yarıştığı turnuvada, bu sene kürsünün hakimi Galatasaray Lisesi oldu.

İbn Haldun Üniversitesi Türkiye Münazara Şampiyonasının final etabı, 20 Nisan Cumartesi günü Üniversitenin Başakşehir kampüsünde gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok şehrinden 16 başarılı lisenin münazara takımının kaldığı final etabında ön çeyrek, yarı final ve final maçları oynandı. Final maçında Ankara Gazi Anadolu Lisesini mağlup eden Galatasaray Lisesi, şampiyon oldu. En iyi konuşmacı ödülünü de yine Galatasaray Lisesinden Hakan Öğüt aldı. Turnuva kapsamında gerçekleşen sosyal medya yarışmasının birincisi İzmir Amerikan Lisesi Münazara Takımı olurken, makale yarışmasının birincisi Alkev Özel Anadolu Lisesinden Ezo Seren Aslan oldu.

Şampiyonada birinci olan takıma kupa ve her bir takım üyesine yarım altın, en iyi konuşmacıya kupa ve yarım altın, sosyal medya ve makale yarışmasında birinci olan takımlara da bin lira para ödülü verildi.

(FOTOĞRAFLI)