5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Öğretmenlerin sorunları gündemde

Dünya Öğretmenler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Ekim tarihinde kutlanıyor. UNESCO tarafından eğitimcilerin gelişimlerine odaklanılması ve farkındalık yaratılması amacıyla 5 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Öğretmenler Günü, bu yıl 'Öğretmenler: Krizde liderlik, geleceği yeniden tasarlama' temasına sahip olacak. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, UNESCO tarafından belirlenen bu tarihte kutlanmaktadır. 1994'ten beri her yıl 5 Ekim'de UNESCO ,Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin 1966 ILO / UNESCO Tavsiyesi ve 1997 Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararının imzalanmasının yıldönümünü kutlamak için Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor.

Karabıyık: “Öğretmenlerin sorununu çözmeden iyi bir eğitim sistemi hayal olacaktır!”

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığı açıklamada , öğretmenlik mesleğinin yeniden toplumun en saygın mesleği haline getirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Karabıyık açıklamasında 5 Ekim Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi verirken, öğretmenlerin kazanımlarına ilişkin önerilerini de sıraladı: İşta Karabıyık'ın açıklmasaı:

“1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümü olan 5 Ekim günü, 1994 yılından beri pek çok ülkede Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Ancak eğitim emekçilerimiz, karşı karşıya kaldıkları sorunlar nedeniyle bugünü buruk bir şekilde kutlamaktadır.

Toplumu aydınlatan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ve onlara yol gösteren öğretmenler, eğitim-öğretim kurumlarının en önemli öğelerinden biridir. Geleceği şekillendiren, gençleri yetiştiren öğretmenlerin hak ettikleri değeri görebilmesi gerekir.

Öğretmenlik mesleğinin yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getirilmesi konusunda tüm gayretler sarf edilmelidir.

"ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI EĞİTİMİOLUMSUZ ETKİLİYO"

Eğitim sistemindeki sorunlar, öğretmenden bağımsız düşünülmemelidir. Öğretmenlerin sorunlarının her gün biraz daha artıyor olması, eğitimin niteliğini de olumsuz etkilemektedir.

Ataması yapılmayan yüzbinlerce öğretmen, sınıflarına, öğrencilerine kavuşmayı beklemektedir.

Her gün sınıfa derse giren öğretmenlerin neredeyse tamamı ise, ekonomik sorunlarını düşünerek güne başlamaktadır. Hatta pandemi döneminde öğretmenler, uzaktan eğitim için gerekli olan bilgisayarı edinmekte bile güçlük yaşamıştır; çünkü eğitim emekçilerinin tamamı yoksulluk sınırının altında maaş almaktadır.

Öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı, statü, ek gösterge ve ek ders ücretleri iyileştirilmelidir. Öğretmenlerimizin mali sorunlarının giderilebilmesi ve öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi için mali durumlarının hem çalışırken hem de emekliliklerinde iyileştirilmesi toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Hiçbir öğretmen ve yönetici üyesi bulunduğu sendikaya göre değerlendirmeye tabi tutulmamalıdır. Okul yöneticilerin atamaları ideolojik yaklaşımlarla değil liyakata göre yapılmalıdır.

Yapılan araştırmalar öğretmenlerin ekonomik, mesleki ve sosyal açıdan çok zor günler geçirdiğini ve bu saygın mesleklerini icra etmekten memnun olmadıklarını net bir şekilde ortaya koymuştur.

En kısa zamanda Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılarak öğretmen yetiştirme, ilk atama, yer değiştirme, görevde yükselme, mali ve sosyal haklar gibi öğretmenlikle ilgili tüm konuları bu kanun kapsamında çözüme kavuşturulmalı, özlük hakları bu yasa ile güvence altına alınmalıdır.

21. yüzyıl Türkiye’sinde eğitimin kalitesi de arzu edilen seviyede değildir ve unutulmamalıdır ki öğretmenlerin sorunu çözülmeden, eğitimin sorunları çözülemez.

Eğitim sistemindeki bunca soruna ve yaşadıkları zorluklara karşın evlatlarımızı yetiştirmek için Anadolu’nun dört bir yanında heyecanla görev yapan bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Başta, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, gecesini gündüzüne katan kıymetli öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.