İSTANBUL, () - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve İnovasyon temalı 4’üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı sona erdi. Konferansı düzenleyen Yeni Medya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Akçay yakın bir gelecekte insanların rutin olarak yapabileceği işleri artık yapay zeka ve robotların yapabileceğini ifade ederek, buna göre iş hayatında yenilikçi fikirler ortaya koyup bunları uygulayabilen, değer katabilen ve sosyal becerileri yüksek kişilerin tercih edileceğini söyledi. Konferansın amacı hakkında konuşan Akçay, “Dijital Dönüşüm ve İnovasyon alanındaki gelişmeleri takip etmek ve alandaki akademik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bu konferansı düzenliyoruz” dedi.

Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi Harkov Politeknik Enstitüsü’nden Prof. Dr. Goroshko Olena yaptığı açılış konuşmasında sosyal medya tarafından yeni bir iletişimsel internet ortamının ortaya çıktığını anlatarak Sosyal medyayla mobil öğrenme ve öğrenci merkezli deneyimsel öğrenmenin sağlanabileceğini ifade etti.

Konferansta ‘Endüstride Dijital Dönüşüm’ panelinde yer alan İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Kartal sunumunda büyük veri analizini kavramsal olarak ele alarak büyük verinin kullanımına ilişkin günlük hayattan pek çok ilgi çekici örneğe yer verdi. Panelde Kurumsal Dönüşüm Platformu’nun Koordinatörü olan Göker Sarp, ‘Sanayi 4.0 ve Akıllı Fabrikalar’ başlıklı sunumunda; Endüstri 4.0’ın temel hedefi entegrasyon, otomasyon ve optimizasyon olduğunu belirterek akıllı fabrikaya geçişte oldukça fazla teknoloji, temel ve tamamlayıcı iş uygulamasının rol aldığını açıklayarak, “Bugün tüm dünyada olmazsa olmaz kabul edilen en temel iş uygulamalarının kullanım oranı yüzde 20’ler seviyesinde fakat Türkiye’deki kullanımı ise oldukça düşük seviyede” ifadelerini kullandı.

‘Eğitimde Dijital Dönüşüm, Geleceğin Okulları ve Üniversiteleri’ panelinde konuşan Profesyonel Koç Cem Galip Kahveci dijital dönüşümün kuşakların eğitimlerinde ve öğrenimlerindeki etkisi ve kuşakların bu adaptasyon sürecindeki davranışları modelleri analizinin öneminden bahsetti. Sinop Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Eren Uğurlu, eğitimde dijital dönüşümün yapısal ve süreç değişiklikleri gerektirdiği, bunun online eğitime geçmekle tamamlanmayan bütüncül bir süreç olduğunu belirtti. Uğurlu konuşmasında toplum 5.0’ı Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan değer yaratma, hayal kurma, yaratıcılığın geliştirilmesi gibi faktörlerin toplum 5.0’da da yer aldığını söyleyerek toplum 5.0 la birlikte toplumun tüm kesimlerinin nitelikli eğitim almasını gerektiğini ifade etti.

Konferansta Türkiye'de Dijital Gazeteciliğin Algoritmaları Üzerine Etkileri konusunda sunum yapan Beykent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Zeynep Sarıbek ise Google’ın arama motorları alanında bir tekel haline geldiğini belirterek Türkiye’de en çok ziyaret edilen web sitesi google.com.tr olduğunu söyledi. Sarıbek, konuşmasının devamında Türk okuyucu habere ulaşmak için de Google'ı kullandığını bu sebeple Türk dijital medyası da Google'ın algoritmasina uygun haber yazımı yapmaya başladığını açıkladı.

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